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Una miniserie judicial brasilera desembarcó con fuerza en Netflix

La trama sigue a un grupo de estudiantes de Derecho que intentan limpiar el nombre de un sentenciado, lo que los lleva a destapar una oscura conspiración

25 de septiembre 2026 · 18:57hs
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La nueva miniserie brasilera de Netflix combina tensión y drama judicial

La nueva miniserie brasilera de Netflix combina tensión y drama judicial

Entre los últimos estrenos, Netflix recibió una miniserie brasilera ideal para los amantes de las historias sobre procesos judiciales. Combinando drama, tensión y suspenso, la historia envuelve al espectador en un caos jurídico marcado por la conspiración y la lucha de poder.

Su nombre es “Habeas Corpus” y desde su llegada a la plataforma rápidamente se metió entre lo más visto. La producción está dirigida por Luiz Villaça y Flávia Lacerda, a partir de un guion de Leonardo Moreira apoyado en el trabajo real del Innocence Project Brasil, un organismo dedicado a detectar errores judiciales.

La serie sigue a Inez (interpretada por Marjorie Estiano), una profesora y abogada penalista que decide que es momento de redimirse por su pasado, marcado por casos cerrados de manera sucia y el encarcelamiento de personas sin pruebas reales. Así, arma un grupo con sus estudiantes para liberar a un joven detenido injustamente.

Habeas Corpus cuenta con 8 episodios, por lo que se constituye como una miniserie fácil de ver rápidamente. Su trama promete enganchar a los espectadores en un caos que devela toda una conspiración detrás del sistema judicial.

>> Leer más: Netflix recibió la nueva temporada de la exitosa serie criminal "Monstruo"

De qué se trata Habeas Corpus

La trama sigue a Inez, una destacada abogada penalista que trabaja dando clases en una facultad de Derecho. Cuando la necesidad de redimirse por su pasado le es imposible de ignorar, se propone liberar a un joven que fue encarcelado injustamente. Para esto, reúne a un grupo de estudiantes que trabajará con ella en el caso.

Pero lo que Inez no sabe es que entre los alumnos se encuentra Marina, una joven que no ha olvidado cómo uno de esos errores de su pasado condenó a su madre a prisión injustamente. Además, con su labor, el grupo no sabe que se expone ante una peligrosa conspiración difícil de escapar.

>> Leer más: Cómo encontrar tu próxima serie favorita en Netflix

Habeas Corpus combina la tensión con el suspenso, en un drama que se mete de lleno en el sistema judicial brasilero, con todas sus fallas y debilidades, para pensar en su función social y su funcionamiento en la vida real.

Trailer de Habeas Corpus

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