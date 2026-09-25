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Murió a los 74 años el "Negro" Oscar González Oro

Fue una de las voces más recordadas de la radiofonía argentina. Se había mudado a Punta del Este en los últimos años

25 de septiembre 2026 · 13:25hs
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El Negro Oscar González Oro falleció a los 74 años

El Negro Oscar González Oro falleció a los 74 años

Este viernes murió a los 74 años Oscar “El Negro” González Oro, una de las grandes figuras más reconocidas de la radiofonía argentina. A lo largo de 35 años de trayectoria, pasó por varios diales emblemáticos como Radio Rivadavia y Radio Del Plata. En Radio 10, se consagró con el programa "El oro y el moro", que se convirtió de los más escuchados de la AM. Hace tiempo se había mudado a Punta del Este.

"Hoy llegó el momento de empezar a pagar por tanto abuso realizado a lo largo de esta vida hermosa que tengo. Fumo desde que tengo 13. En los últimos tiempos tengo o sufro de una insuficiencia respiratoria importante. Esto no es para alarmar a nadie sino simplemente para evitarme el trabajo de andar dando explicaciones a mis amigos y conocidos en forma personal", compartió en 2017 a través de su página de Facebook.

>> Leer más: "Me llegó la jubilación", la emotiva despedida del Negro González Oro de los medios

Además de sus extensos trabajos en radio, compartió la mesa de "Polémica en el bar" con Gerardo Sofovich y encabezó el ciclo "Cotidiano" en Canal 9 junto a Beto Casella, Lito Pintos y Baby Etchecopar, otro de sus grandes amigos forjados en Radio 10, encabezó el ciclo Cotidiano en Canal 9. También condujo los programas "Posdata", "Noches negras" y "Los unos y los otros". Su último trabajo en televisión fue en "Nosotros a la mañana", en El Trece.

El día que González Oro se despidió de los medios

“Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios. Llegó el momento de decir ‘hasta acá llegué'. Estoy cansado. Tengo un cansancio moral por ver a mi país así. Tengo cansancio espiritual por ver a la Iglesia en la que creí en el estado en que se encuentra. Tengo cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años: la mitad la pasé en un estudio y seguramente descuidé y me perdí los últimos 20 años de la vida de mis hijos”, dijo en 2021 al aire de su programa "La vida misma"

“Mi vida es la radio, pero también lo son Agustín y Pablo. No sé cuánto me quede, pero lo mucho o lo poco quiero compartirlo con ellos, mis hijos, quiero verlos, participar de sus vidas diarias. No lo tomen a mal, felicítenme. Esto no es un velorio. En todo caso debería ser una fiesta que logré llegar a los 35 años de trayectoria”, agregó.

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