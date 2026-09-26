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Primera C: Central Córdoba y Argentino, con resultados dispares en la fecha 30

El Charrúa le ganó a Claypole y clasificó al Reducido, mientras que el Salaíto perdió ante Estrella del Sur y sigue en el fondo de la tabla en Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

26 de septiembre 2026 · 17:36hs
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Primera C: Central Córdoba derrotó a Claypole con dos goles de Diego Barrionuevo y se clasificó para disputar el Reducido.

Primera C: Central Córdoba derrotó a Claypole con dos goles de Diego Barrionuevo y se clasificó para disputar el Reducido.
Primera C: Argentino cayó ante Estrella del Sur y sigue muy complicado con la permanencia en la cuarta categoría.

Gentileza: Prensa Argentino

Primera C: Argentino cayó ante Estrella del Sur y sigue muy complicado con la permanencia en la cuarta categoría.

Con resultados dispares, Central Córdoba y Argentino finalizaron la fecha 30 en la Primera C. El Matador, con dos goles de Diego Barrionuevo, venció a Claypole 2-1 y clasificó al Reducido. Mientras que Argentino cayó ante Estrella del Sur 2 a 1 y continúa complicado con la permanencia en la categoría. Bautista Cantiani anotó para el Albo.

Con diferentes realidades, los equipos del ascenso de la ciudad cerraron sus encuentros por la antepenúltima fecha de la etapa clasificatoria. El Charrúa abrochó la clasificación entre los 7 de la Zona B para disputar el Reducido. En tanto, el Albo, no puede levantar cabeza y sigue último en la Zona A.

>>Leer más: Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Los goles de Barrionuevo para el Charrúa

En el Gabino Sosa, el equipo de Cacho Sialle derrota al cabo del primer tiempo a Claypole con los goles de Diego Barrionuevo. Lodrá abrió el marcador con un tiro penal.

El partido comenzó con la supuesta falta de Giroldi ante el delantero de Claypole y el árbitro sancionó la pena máxima y Lodrá con un remate cruzado puso el 1 a 0.

Una definición exquisita

Los locales sintieron el impacto, fueron en busca de igualar y tras una gran jugada colectiva, Diego Barrionuevo con una definición estupenda de "taco", venció el uno visitantes.

Después, el dueño de casa se lanzó en busca de más y a los 42', otra vez apareció Barrionuevo en acción ante la salida de Joaquín Cabrera con remate preciso puso el 2 a 1 merecido.

El Charrúa ganó y clasificó al Reducido

El segundo tiempo, el trámite fue parejo, los dos equipos buscaron el gol pero no fueron certeros en los metros finales. Así llegó el pitazo de Gonzalo Creimermann de floja labor.

Ganó Centra Córdoba, estiró la racha de 10 partidos sin perder y de yapa logró clasificar entre los 7 para disputar el Reducido final por el segundo ascenso a la Primera B. En la próxima fecha será local ante Yupanqui en la cancha de Unión de Arroyo Seco, el domingo 4 de octubre a las 15.

Argentino no pudo ante Estrella del Sur

Por su parte, en la cancha Chiqui Tapia de Estrella del Sur, el Salaito pierde por 1 a 0 con el gol de Aaron Spagna a los 31. Los locales fueron superiores en el primer tiempo y contaron varias situaciones para aumentar.

En el complemento, el equipo Albo con mucho amor propio intentó empatar el partido y contó con buen trabajo del mediocampo. En el mejor momento de Argentino, a los 57' llegó el remate de Agustín Torres desde afuera del área, el balón hizo una parábola rara y se escapó entre las manos del uno visitante para poner 2 a 0.

Dos goles en dos minutos

En la contra a los 58', rápidamente el equipo de Acoglanis consiguió el descuento con el tanto de Bautista Cantiani para poner el 2 a1. A partir de ahí se hizo otro partido.

El resto del encuentro se hizo de ida y vuelta, el dueño pudo aumentar pero careció de puntería y el Salaíto con mucha entrega buscó empatar pero chocó con la férrea defensa visitante. Argentino perdió ante Estrella del Sur, sigue en el fondo de la Zona A y muy comprometido con el descenso.

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