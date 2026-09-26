Un jugador de Estudiantes tuvo que salir derecho al hospital y el que lo reemplazó se lesionó también

Gabriel Neves cayó mal en un salto con Navarro, sufrió una lesión en el brazo, lo reemplazó el exNewell's Jalil Elías y al toque salió también

La ambulancia en el campo de juego. Estudiantes sufrió dos bajas tempranas y una fue derecho al hospital.

La final de la Supercopa Internacional tuvo de todo en el inicio. Un gol de Estudiantes antes del minuto que golpeó a Central, dos lesionados del Pincha antes de los 20', con la curiosidad de que el segundo de ellos había reemplazado al primero. Y el empate de Ángel Di María, claro. De locos.

Estudiantes metió el primero a los 55 segundos en una contra por izquierda, pero de las buenas noticias Estudiantes pasó rápidamente a las malas, con dos bajas de entrada.

La primera fue a los 8 minutos, cuando fue a saltar Gabriel Neves, Federico Navarro lo desacomodó de un topetazo, el volante cayó mal e inmediatamente gritó de dolor pidiendo el cambio.

MALAS NOTICIAS PARA EL PINCHA: Fuerte lesión de Neves en su brazo izquierdo y no podrá continuar disputando la final vs. Rosario Central.



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Mucho tiempo y cambio obligado en Estudiantes

A Neves lo atendieron mucho tiempo, hasta que se decidió hacer ingresar la ambulancia para trasladarlo a un sanatorio. Las perspectivas de una fractura sobrevolaron el Madre de Ciudades.

Alexander Medina pidió que caliente el exNewell's Jalil Elías y entró luego para quedarse poco tiempo en la cancha. Hasta que tumbó la corrida de Gaspar Duarte y se lesionó la rodilla izquierda.

Entró el carrito, lo sacaron e ingresó Fabricio Pérez. Para colmo, para el Pincha, llegó la exquisita definición de Di María para el empate. Todo antes de la mitad del primer tiempo.