Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Argentina hizo un gran partido en un Coloso repleto, pero tras el 0 a 0 cayó en los penales ante Paraguay

El Coloso tiene un marco imponente para la final de fútbol entre Argentina y Paraguay.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están en la recta final y este viernes se definió el fútbol, uno de los deportes más convocantes cada vez que jugó la selección argentina . En el Coloso el equipo albiceleste que dirige el DT Diego Placente igualó 0 a 0 ante Paraguay y luego perdió 5 a 4 en los penales.

Así el oro es para los guaraníes y la medalla de plata para Argentina en el fútbol masculino.

¡LEANDRO OLIMA TIRÓ POR ARRIBA SU PENAL EN LA SERIE VS. PARAGUAY! Los #SuramericanosSantaFe2026 , por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/Xm2Up4hOmV

¡¡CORONEL LA CRUZÓ, CONVIRTIÓ Y PARAGUAY SE LLEVÓ EL ORO EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS ANTE ARGENTINA!! Los #SuramericanosSantaFe2026 , por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/yRncjwzJuk

Argentina empuja pero no puede.

¡¡LLEGA ARGENTINA!! Jainikoski se asoció con Ramiro Tulián y el jugador de Belgrano sacó un derechazo que se estrelló en el palo de Paraguay.



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Segundo tiempo, oportunidad para Argentina.

¡¡NO, FACUNDO!! ¡Jainikoski tuvo una chance DE ORO para marcar el 1-0 de Argentina vs. Paraguay pero la pelota se fue apenas por afuera!



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Arrancó mejor Argentina y tuvo una muy clara Ian Subiabre. El primer tiempo terminó 0 a 0.

¡SUBIABRE TUVO LA PRIMERA!



El atacante de la Selección Argentina tuvo la chance de abrir el marcador ante Paraguay en la final por la dorada de los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/VdNCznXYVc — TyC Sports (@TyCSports) September 25, 2026

El Coloso repleto para la final. Marcelo Bustamante / La Capital

El gobierno de Santa Fe ratificó que las entradas pagas se agotaron para ver la final más convocante del evento, aunque había lugares para ingresar de forma gratuita y por orden de llegada.

Fuentes oficiales anunciaron la venta de 12.000 localidades en la cancha de Newell's. En un marco imponente el estadio Marcelo Bielsa presenta las tribunas colmadas para la definición.

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El Coloso abrió pasado el mediodía

Los organizadores decidieron abrir las puertas de la cancha a las 12.30 del mediodía. Las autoridades recomendaron ir lo más temprano posible, sobre todo en el caso de quienes no contaban con entradas anticipadas.

Hay que recordar que por la fase de grupos Paraguay derrotó a Argentina también en el Coloso.

Por el tercer puesto Perú le ganó a Chile 2 a 1.

La formación Argentina

Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.

Juega el rosarino Franco Domínguez Ávila, de Estudiantes de La Plata.