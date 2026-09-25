Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están en la recta final y este viernes se definió el fútbol, uno de los deportes más convocantes cada vez que jugó la selección argentina. En el Coloso el equipo albiceleste que dirige el DT Diego Placente igualó 0 a 0 ante Paraguay y luego perdió 5 a 4 en los penales.
Así el oro es para los guaraníes y la medalla de plata para Argentina en el fútbol masculino.
Definición penales: Argentina 4 - Paraguay 5
89' Roja a Fernández en Paraguay.
Argentina empuja pero no puede.
Segundo tiempo, oportunidad para Argentina.
Arrancó mejor Argentina y tuvo una muy clara Ian Subiabre. El primer tiempo terminó 0 a 0.
El Coloso repleto para la final.
Marcelo Bustamante / La Capital
El gobierno de Santa Fe ratificó que las entradas pagas se agotaron para ver la final más convocante del evento, aunque había lugares para ingresar de forma gratuita y por orden de llegada.
Fuentes oficiales anunciaron la venta de 12.000 localidades en la cancha de Newell's. En un marco imponente el estadio Marcelo Bielsa presenta las tribunas colmadas para la definición.
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El Coloso abrió pasado el mediodía
Los organizadores decidieron abrir las puertas de la cancha a las 12.30 del mediodía. Las autoridades recomendaron ir lo más temprano posible, sobre todo en el caso de quienes no contaban con entradas anticipadas.
Hay que recordar que por la fase de grupos Paraguay derrotó a Argentina también en el Coloso.
Por el tercer puesto Perú le ganó a Chile 2 a 1.
La formación Argentina
Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.
Juega el rosarino Franco Domínguez Ávila, de Estudiantes de La Plata.