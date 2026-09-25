Netflix ya estrenó "Mis muertos tristes", la miniserie argentina basada en los cuentos de Mariana Enriquez

Mercedes Morán y Dolores Fonzi protagonizan una historia de 4 capítulos dirigida por el chileno Pablo Larraín. El trailer y los detalles de su trama

Netflix le dio la bienvenida a “Mis muertos tristes”, la miniserie argentina de 4 capítulos basada en los cuentos de la reconocida escritora Mariana Enriquez y protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi , Alejandra Flechner, Carolina Alvarez y un gran elenco. La producción ya se encuentra entre lo más visto de la plataforma a menos de un día de su estreno.

La miniserie dirigida por el chileno Pablo Larraín tuvo su estreno mundial en la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde fue presentada como largometraje. A partir del 24 de septiembre, ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.

Producida por Fabula, “Mis muertos tristes”, articula la narración del cuento homónimo de la premiada escritora argentina tomando pasajes y personajes de otras de sus obras , como “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría", entre otros. La adaptación estuvo a cargo de Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.

De qué se trata “Mis muertos tristes”

Tal como adelantó Netflix, la producción de Larraín sigue a Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, quien intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. Todo cambia con la llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena (barrio del conurbano atravesado por la violencia), hechos que desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

“Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas”, amenaza su sinopsis.

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Trailer oficial de “Mis muertos tristes”