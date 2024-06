Paul McCartney en Argentina: cuánto salen y cómo comprar las entradas

El ex Beatle retomará su gira "Got Back" y dará dos shows en el país en el mes de octubre, en River Plate y Córdoba. Toda la información para los fanáticos

El Diamond Package incluye una (1) Platea Preferencial Inferior, merch oficial de Paul McCartney, un regalo especial de la gira de Paul McCartney (diseñado exclusivamente para los paquetes), un lanyard y credencial conmemorativo de Paul McCartney. Precio Final $741.750,00.

El Ruby Package incluye una (1) Platea Preferencial Baja, merch oficial de Paul McCartney, un regalo especial de la gira de Paul McCartney (diseñado exclusivamente para los paquetes), un lanyard y credencial conmemorativo de Paul McCartney. Precio Final $684.250,00.

El Emerald Package incluye una (1) Platea Preferencial Media, merch oficial de Paul McCartney, un regalo especial de la gira de Paul McCartney (diseñado exclusivamente para los paquetes), un lanyard y credencial conmemorativo de Paul McCartney. Precio Final $569.250,00.

En el estadio Kempes, de Córdoba, recital programado para el 23 de octubre, hay aún más alternativas disponibles. Las entradas arrancan en este caso desde 85 mil pesos pero hay una serie de paqueres especiales.

El Front Row Hot Sound incluye una (1) entrada en primera fila Campo Preferencial 1, invitación a la prueba de sonido de Paul McCartney, hospitality room pre-show, entrada conmemorativa, litografía numerada de edición limitada, merch oficial de Paul McCartney, llavero coleccionable para recordar tu noche, check-in y entrada prioritarios, personal a disposicion en el check-in. Precio Final $1.605.000,00.

El Hot Sound Package incluye una (1) entrada en Campo Preferencial 1, invitación a la prueba de sonido de Paul McCartney, hospitality room pre-show, entrada conmemorativa, litografía numerada de edición limitada, merch oficial de Paul McCartney, llavero coleccionable para recordar tu noche, check-in y entrada prioritarios, personal a disposicion en el check-in. Precio Final $1.355.000,00.

El Diamond Package incluye una (1) entrada en Campo Preferencial 1, merch oficial de Paul McCartney, un regalo especial de la gira de Paul McCartney (diseñado exclusivamente para los paquetes), un lanyard y credencial conmemorativo de Paul McCartney. Precio Final $741.750,00.

El Ruby Package incluye una (1) entrada en Campo Preferencial 2, merch oficial de Paul McCartney, un regalo especial de la gira de Paul McCartney (diseñado exclusivamente para los paquetes), un lanyard y credencial conmemorativo de Paul McCartney. Precio Final $684.250,00.

El Emerald Package incluye una (1) entrada Platea Baja Preferencial, merch oficial de Paul McCartney, un regalo especial de la gira de Paul McCartney (diseñado exclusivamente para los paquetes), un lanyard y credencial conmemorativo de Paul McCartney. Precio Final $569.250,00.

El Sapphire Packave incluye una (1) entrada Platea Baja, merch oficial de Paul McCartney, un regalo especial de la gira de Paul McCartney (diseñado exclusivamente para los paquetes), un lanyard y credencial conmemorativo de Paul McCartney. Precio Final $511.750,00.

El Gold Package incluye una (1) entrada en Campo Preferencial 3, merch oficial de Paul McCartney, un regalo especial de la gira de Paul McCartney (diseñado exclusivamente para los paquetes), un lanyard y credencial conmemorativo de Paul McCartney. Precio Final $488.750,00.

El video de McCartney

Tras un sugestivo video en sus redes sociales, donde abría las posibilidades de un regreso a la Argentina, McCartney confirmó este lunes la visita a la Argentina. La noticia llegó como sorpresa para los fanáticos, que no esperaban que el legendario músico volviera a Sudamérica pocos meses después de presentarse en Brasil a finales de 2023.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dfallaccess/status/1800181365260099831&partner=&hide_thread=false UN REGRESO SOÑADO: PAUL MC CARTNEY VUELVE A ARGENTINA En el marco de su gira mundial "Got Back", el legendario artista regresa a nuestro país para presentarse en Buenos Aires y Córdoba. pic.twitter.com/2VeUy5rcYw — DF Entertainment (@dfallaccess) June 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dfallaccess/status/1800182823271510413&partner=&hide_thread=false No, no están soñando: es Paul McCartney anunciando su regreso a Argentina



Se vienen presentaciones únicas en Buenos Aires y Córdoba. pic.twitter.com/d8Fl3fo5jq — DF Entertainment (@dfallaccess) June 10, 2024

>>Leer más: Paul McCartney anunció una "última canción de Los Beatles" con ayuda de la inteligencia artificial

McCartney en la Argentina

Esta será la quinta visita del ex Beatle a la Argentina. La primera fue en River, con tres funciones en diciembre de 1993, en el marco de su The New World Tour. La segunda actuación en el país fue con Up & Coming Tour en 2010. Su tercera presentación fue en dos funciones con cambio de escenario: en Córdoba (el 15 de mayo de 2016 cantó en el estadio Mario Alberto Kempes) y en La Plata (el 16 y el 17 en el Estadio Único).

Tres años después regresó a Buenos Aires con un show en el Campo Argentino de Polo, el 22 de marzo de 2019, con su gira Freshen Up Tour que tuvo como excusa la presentación en vivo de su álbum, Egypt Station