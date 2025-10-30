Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Hay muchas chances de que el entrenador canalla modifique algo en la ofensiva. En defensa, por fuerza mayor, tuvo que probar algo distinto y sorprendió

Ariel Holan encontró sin dudas el equipo y por eso Central forma casi siempre con los mismos nombre.

A Ariel Holan le apareció la gran posibilidad de repetir equipo y mientras no haya confirmación habrá chances de ello, pero las últimas informaciones indican que el DT de Central parece dispuesto a meter mano en un puesto en particular. Igual, por los últimos ensayos, quedó una puerta abierta para alguna variante que no estaba en los planes.

Un cambio sí, un cambio no, no es lo verdaderamente importante a esta altura del campeonato, con un Central ya clasificado a los octavos de final y sobre todo a la próxima edición de la Copa Libertadores , pero sí constituye un indicativo de que el técnico tiene algo en mente. De lo que no hay dudas es que la base será la misma que viene jugando, como una especie de reafirmación de una idea y un postulado futbolístico.

Como suele suceder, Holan no oficializó a los once que saldrán a jugar desde el primer minuto frente a Instituto, pero de esa idea que iba a apostar por los mismos perdió algo de fuerza en estos últimos días.

La única duda que exhibió el DT canalla fue en el sector derecho de la ofensiva, donde la principal apuesta fue Gaspar Duarte. Sin embargo , apareció Santiago López como alternativa en esas pruebas futbolísticas. Y aunque haya parecido un dato menor, la chance de que el ex-Independiente pueda meterse en el equipo son bastante altas.

SantiVB Santi López jugó su último partido ante Vélez y lo hizo como titular. Podría estar en el Central que enfrente a Instituto. Virginia Benedetto / La Capital

El último partido que jugo López fue contra Vélez y lo hizo justamente como titular. No fue una buena noche para el extremo, quien contra Platense volvió al banco.

Donde no está del todo claro lo que pueda pasar es en los laterales, donde Enzo Giménez es un nombre a tener en cuenta para jugar tanto por derecha como por izquierda. ¿Cómo es eso?

La ausencia forzada de Sández

Agustín Sández estuvo un par de días ausente por un viaje que debió realizar a Paraguay por trámites personales y el técnico ubicó a Giménez como lateral por izquierda.

Lo raro en ese caso es que haya sido Giménez y no Juan Manuel Elordi el sustituto de Sández. Más allá de eso, este jueves Sández ya estuvo de regreso y fue el lateral titular, aunque no durante toda la práctica. Es que se decidió no exigirlo por esos días en los que no pudo entrenarse junto al grupo y cando salió, quien volvió a suplantarlo fue otra vez Giménez.

EnzoMB Enzo Giménez parece tener un lugar asegurado entre los once de Central. Seguramente como lateral por derecha. Marcelo Bustamante / La Capital

Lo que se sabe es que Holan quedó muy a gusto con la forma en la que el paraguayo se desempeñó por izquierda y por eso la pequeña duda que quedó flotando. En un escenario normal, Sández debiera jugar sin problemas.

En ese caso, Enzo Giménez sólo se mantendría entre lo once como lateral por derecha, por lo que debiera desplazar a Emanuel Coronel, una decisión que no está confirmado que Holan vaya a tomar.

Práctica y viaje a Córdoba

El Canalla se entrenó este jueves por la mañana por última vez antes del choque contra la Gloria en Córdoba, donde irá en busca de esos puntos que entreguen mayor tranquilidad de cara a la recta final.

Si no surge nada raro, Central formaría frente a Instituto con Jorge Broun; Emanuel Coronel o Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santiago López o Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.