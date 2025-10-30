Netflix: se estrenó el tráiler de la temporada final de "Stranger Things"

La popular serie de ciencia ficción dio a conocer las imágenes de su última entrega, la cual se podrá ver a fin de año

El tráiler de la última temporada de "Stranger Things" muestra al grupo de amigos preparándose para la batalla final contra el villano Vecna

Desde su estreno en 2016, la serie “ Stranger Things” se convirtió en una de las series más populares de Netflix. Situada en los años ochenta, la historia de ciencia ficción sigue un grupo de amigos de un pueblo que enfrenta amenazas de otros mundos. Finalmente, este jueves se dio a conocer el tráiler de su quinta y última temporada.

La tanda final de episodios estará disponible en la plataforma en tres entregas durante las fiestas de fin de año: el volumen 1, compuesto por cuatro episodios, se estrena el 26 de noviembre (cuatro episodios); el volumen 2, de tres episodios, el 25 de diciembre; y el final se verá el 31 de diciembre.

Creada por los hermanos Duffer, “Stranger Things” convocó al público masivamente por retomar la estética y narrativa de los clásicos del cine de género de los ochenta. A lo largo de sus temporadas, estrenadas generalmente con más de un año de espera entre una y otra, construyeron un universo que convocó a público de todas las edades.

Qué se sabe sobre la temporada final de "Stranger Things"

Es 1987 y el pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales a "el otro lado". Los héroes se unen para lograr un objetivo común: encontrar y matar a Vecna, el demonio villano que acecha a la comunidad y al grupo de amigos hace tiempo, y ahora amenaza con destruir el mundo.

Pero Vecna desapareció sin dejar rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Eleven, obligándola a ocultarse una vez más. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca.