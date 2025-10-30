Unión llega sin secretos para enfrentar a Newell's en un partido clave para el futuro rojinegro

El equipo santafesino tiene equipo confirmado, ya que el técnico, Leo Madelón, repetirá la formación que viene de golear a Defensa y Justicia

La formación de Unión que arrancó contra Defensa y Justicia y se repetirá en el Coloso ante Newell's.,

"Unión es un buen equipo. Tiene buenos futbolistas y es veloz y agresivo", dijo Lucas Bernardi sobre el rival de Newell's de este viernes en el Coloso. El Tatengue llega sin secretos, ya que su entrenador, Leonardo Madelón, confirmó a los 11 titulares para enfrentar a los rojinegros.

Para Newell's es el primero de una tanda de tres partidos bravos. Es que el equipo ahora conducido por Bernardi necesita sumar puntos para alejarse de la zona del descenso y llegar con más aire a una nueva temporada. Y para eso debe cosechar todo lo que pueda.

Esa es la misión de Bernardi, quien dirigía a la reserva y tuvo que hacerse cargo del equipo de primera tras el despido de Cristian Fabbiani. El técnico ya dijo que por ahora lo único que importa son los tres partidos que vienen, frente a Unión, Huracán y Racing. Y para afrontarlos ya tomó decisiones fuertes: limpió del plantel a algunos jugadores, entre ellos a Darío Benedetto, que decidió rescindir su contrato, y se dispone a promover a varios juveniles.

Unión, en tanto, llega con buenas posibilidades de clasificarse a los playoffs. El equipo de la capital santafesina mejoró mucho desde la llegada de Madelón y pelea por un lugar en la ronda final del torneo.

Unión, con equipo confirmado

El plantel tatengue llegará sobre el final de este jueves a la ciudad con todo confirmado, ya que Madelón pondrá el mismo equipo que viene de golear por 3 a 0 en su estadio a Defensa y Justicia, en un partido clave para las aspiraciones del equipo.

Si bien en algún momento se especuló en Santa Fe con la posibilidad de que Marcelo Estigarribia esté desde el inicio, el entrenador ratificó a Agustín Colazo como titular.

La formación rojiblanca para enfrentar a Newell's será con Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

El partido entre Newell's y Unión se jugará este viernes a partir de las 21.15 en el Coloso.