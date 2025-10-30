Darío Barassi en modo fan: conoció a Messi y De Paul en Miami

El conductor de "Ahora Caigo" aprovechó sus vacaciones en Estados Unidos para visitar a las figuras de la Selección argentina

Mientras disfruta de unos días de vacaciones en Miami, Darío Barassi cumplió el sueño de todo argentino . El conductor pasó a visitar a Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el entrenamiento del Inter Miami.

A través de una publicación en Instagram, el conductor de "Ahora Caigo" compartió el emotivo encuentro junto a las dos estrellas de la Selección Argentina. Barassi posó junto a los futbolistas, llevó a su familia para que pudieran conocerlos y en la descripción del posteo, dio algunos detalles del especial momento.

Cabe recordar que la conexión entre Barassi y el capitán argentino viene de hace tiempo. En una edición de "100 argentinos dicen", programa que conducía el actor, Barassi reprodujo un audio de Messi en el que el rosarino contaba que, junto a Antonela Roccuzzo, solían mirar el ciclo.

Ahora, de paso por Miami, el conductor aprovechó la oportunidad para encontrarse con el “10” y Rodrigo De Paul, y no dudó en inmortalizar el momento con una serie de fotos y videos.

El encuentro de Dario Barassi con Lionel Messi y Rodrigo De Paul

El conductor argentino compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos y videos de su encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Miami.

“Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias, hermanos, por el gesto y el tiempo”, escribió Barassi. Luego, expresó: “Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos. Orgullo nacional que sean nuestros”.

Además dio detalles del encuentro y de la charla que mantuvo con los dos futbolistas más emblemáticos de la Selección Argentina: “Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cag... y no me subí a nada en Disney, de que Antonela Roccuzzo es una genia y de que el show de Tini Stoessel es un fuego”.

El conductor expresó su admiración por ambas estrellas y confesó: “Confieso que los olí un poco. Huelen muy bien. Yo un olor a chivo fuerte porque estaba nervioso”.

“En fin. Necesito una burga y playa para procesar lo vivido. Leo/Ro y todos los que ayudaron a que este encuentro suceda, mi peso en gracias. Es decir, 87 kilos en gracias. Déjalo ahí. Qué felicidad”, cerró Darío Barassi.