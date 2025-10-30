La Capital | Ovación | medios

Los medios porteños vuelven a la carga: TyC y El Gráfico insinúan un trato especial de los árbitros hacia Central

TyC Sports y la revista El Gráfico insisten en instalar sospechas sobre un supuesto favoritismo arbitral, ahora con el dato de que el equipo de Ariel Holan no sufrió expulsiones en todo 2025

30 de octubre 2025 · 17:41hs
Ariel Holan

Leonardo Vincenti / La Capital

Ariel Holan, el DT canalla.

Central atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos de los últimos años. Con un rendimiento sostenido, sin expulsados en más de diez meses de competencia, el equipo de Ariel Holan no solo se destaca por su eficacia futbolística, sino también por su disciplina y equilibrio dentro del campo de juego.

Sin embargo, esa misma conducta —que si sería Boca o River sería celebrada— despertó nuevas suspicacias en los medios porteños, que buscaron reinterpretar la estadística como un indicio de “benevolencia arbitral”.

TyC Sports, en su cuenta oficial de X, escribió con ironía: “El canalla completó más de diez meses de competencia sin que ningún jugador viera la tarjeta roja, una muestra de orden, concentración y también —según los más escépticos— de cierta benevolencia arbitral”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1983236994441334910?t=lgt42jWVkphOBW_DSEmjyw&s=08&partner=&hide_thread=false

El comentario, replicado por varios portales de Buenos Aires, volvió a instalar el manto de duda sobre Central justo cuando el equipo pelea por ser el mejor del año y por coronarse campeón de la Liga.

TyC y El Gráfico, en la misma línea

La tradicional revista deportiva El Gráfico se sumó al mismo discurso con una publicación titulada: “Quién es el único equipo que no sufrió expulsados durante 2025”.

En su nota, la revista destacó la “disciplina mostrada por Rosario Central” pero remarcó el dato como “llamativo”, sugiriendo —como ya había hecho TyC Sports— que podría esconder algún tipo de “trato preferencial” de los árbitros de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El contraste fue evidente: hasta Barracas Central, el equipo vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, había sostenido el mismo registro hasta el fin de semana pasado, cuando Iván Tapia fue expulsado ante Boca por doble amarilla.

Una operación de prensa que nació tras la victoria ante River

El intento de instalar la idea de un supuesto beneficio arbitral no es nuevo. Todo comenzó después del triunfo de Central frente a River en el Gigante de Arroyito, hace algunas semanas.

Desde aquel día, una parte de la prensa porteña comenzó a deslizar el interrogante: “¿Fair Play o benevolencia?”, tituló TyC Sports en esa oportunidad.

Esa narrativa se repite ahora, con los mismos protagonistas mediáticos y el mismo objetivo: poner bajo sospecha los logros del equipo rosarino cada vez que logra destacar en la competencia nacional.

Lo cierto es que el buen presente de Rosario Central tiene poco de “benevolencia” y mucho de trabajo. El plantel de Holan se caracteriza por su orden táctico, su disciplina en la recuperación y la ausencia de reacciones desmedidas. Esa conducta se traduce en estadísticas limpias, sin expulsiones, pero también en una identidad futbolística sólida.

Mientras en Buenos Aires buscan instalar dudas, los números hablan por sí solos: Central no solo es el equipo más disciplinado del año, sino también uno de los más consistentes del fútbol argentino.

Noticias relacionadas
Pablo Echavarría en los cuartos de final de Copa Argentina. Aquella vez fue la antítesis de Piero Maza en Racing -Flamengo.

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Ariel Holan encontró sin dudas el equipo y por eso Central forma casi siempre con los mismos nombre.

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

El rosarino llega de coronarse hace dos semanas en el Abierto de golf de Salta.

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

La formación de Unión que arrancó contra Defensa y Justicia y se repetirá en el Coloso ante Newells.,

Unión llega sin secretos para enfrentar a Newell's en un partido clave para el futuro rojinegro

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Lo último

Lucas Hoyos reapareció en Newells luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Lucas Hoyos reapareció en Newell's luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas

Es el primer encuentro formal entre el presidente y los gobernadores tras las elecciones. El santafesino llegó acompañado por su pares de Provincias Unidas
Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada
Política

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán
Información General

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Por María Laura Neffen
Negocios

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Ovación
Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Por Gustavo Conti
Ovación

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Policiales
Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

La Ciudad
En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión
La Ciudad

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca
Información General

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña
Política

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem
La Ciudad

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos
Información General

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca