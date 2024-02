Pablo Rago recordó su matrimonio con la ministra Sandra Pettovello

“La única vez que me casé, fue con ella”, aseguró Rago, que tenía 21 años cuando, en 1993, decidió unirse en matrimonio con Pettovello. Un año después, en 1994, se separaron y desde entonces no volvieron a verse ni mantuvieron contacto.

“Me enteré porque, imaginate, todos mis amigos me lo empezaron a mandar. Yo no tengo Twitter. Hace 30 años que no tengo relación con ella. Es increíble lo que generan las redes, lo veo como una cosa muy graciosa. De hecho, un amigo de la escuela, de toda la vida, me dice ‘con todas las cosas que te pasaron lo que te faltaba es tener como ex esposa a una ministra de Milei’. Es graciosísimo”, aseguró el actor, en el programa de radio de Catalina Dlugi.