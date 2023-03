Pablo Rago: "Hace unos años ver un programa era como ir a misa"

Sobre la continuidad de la obra en una temporada de verano que no tuvo los mejores indicadores, Rago explicó que la química entre los intérpretes y el género de la pieza fueron dos factores que contribuyeron al éxito. “Hay un atractivo del elenco y la comedia siempre funciona bien, pero hasta que no empiezan a verla y recomendarla no sabés bien qué puede pasar. Se armó este elenco que funcionó perfecto y antes de venir a Mar del Plata hicimos una prueba, cuatro fechas en Rosario, Mendoza, Montevideo y Neuquén, que son lugares teatreros, y nos gustó mucho como salió. A medida que fueron viniendo notamos que la recomendaron, porque no fue una temporada explosiva y se notó ese rumor que empezó a correr”.

A la tracción de público que generó el elenco y el género, se sumó también la identificación del público con los personajes. “Es muy importante el trabajo que hace el autor para descubrir las fibras humanas. Eso hace que durante la obra veamos a la gente codeándose y diciendo «esta sos vos» o «este sos vos». Me acuerdo que en Rosario vinieron a vernos mis primas y a la salida me dijeron que tenían parejas iguales a las que se muestran en la obra. Hay una identificación muy palpable”.

79047207.jpg Rago (derecha) interpreta al mánager de Ringo Bonavena en la serie "Ringo. Gloria y muerte".

Según el intérprete, la que acaba de terminar “fue una temporada medio tranqui”. “Si ves los números de los otros elencos no fue explosiva. La verdad es que ir al teatro es caro. Y la verdad es que está bueno ver que con todo esto la gente sigue apostando, porque podrían simplemente no venir más. Sin embargo, siguen viniendo a ver cómo transpiramos, cómo escupimos, cómo nos equivocamos. La cosa viva”.

Al factor económico, afirmó el actor, se sumó la pandemia que transformó la relación del público con los actores. “Cambió la manera de consumir nuestro trabajo. Me encuentro todo el tiempo con gente mayor, que me conoce de toda la vida, y me dicen lo mismo. Hace poco me quedé hablando con unos turistas en la playa que me dijeron «te veíamos una vez por semana y no había posibilidad de una repetición». O me veían en «Amigos son los amigos» todos los martes a las 9 de la noche y no había segundas oportunidades, era ese momento o nunca más. No se podían ver temporadas en un par de días o decir, pongo pausa, hago pis, me tomo un helado o voy a cenar y después sigo con esto. Antes ver un programa era como ir a misa, uno se sentaba a verlo con sus rituales. Ahora cambió un montón”.

En su regreso a las series, Rago encarna a Bautista Rago, el mánager de Ringo Bonavena en “Ringo. Gloria y muerte”. A lo largo de siete episodios de 40 minutos de duración cada uno, la ficción se ambienta entre la década de los 60 y los 70 y retrata la excéntrica y carismática personalidad que caracterizaron a este boxeador que no solo se desempeñó como púgil, sino también como un showman mediático. Empieza por los primeros hechos que marcaron su carrera deportiva, pasando también por su salto a la fama con sus apariciones en la televisión, así como su presencia en el teatro y estudios musicales hasta llegar a su trágico final en Nevada, Estados Unidos.

“No les quedó otra cosa que llamarme porque hago de Rago, de Bautista Rago, uno de sus entrenadores. Una curiosidad porque no tengo ningún parentesco, yo soy Ragonese”, contó el intérprete y añadió: “Estuvo muy divertido filmarlo y entrar en el mundo del boxeo fue una gloria porque me crié viendo “Rocky”. Ringo tuvo una vida cinematográfica, era una especie de estrella pop y la verdad que quedó muy bueno. Estamos todos muy contentos con el protagónico que hizo Jerónimo Giocondo Bosia. El había estado en «100 días para enamorarse» con un personaje menor, pero más allá del parecido físico, hizo un trabajo como deportista y como actor muy pero muy bueno”.

Su regreso al cine fue de la mano del cineasta Martino Zaidelis en la película “La extorsión”. El film tiene como fecha de estreno el 6 de abril y vuelve a traer a la pantalla una dupla imperdible: Guillermo Francella y Rago, quienes ya trabajaron juntos en “El robo del siglo” (2020) y en la ganadora del Oscar, “El secreto de sus ojos” (2009). “La extorsión” narra la historia de un experimentado piloto (Francella), que guarda un secreto: está enfermo y va a retirarse. A partir de allí comienza a relacionarse con los Servicios de Inteligencia, quienes le encargarán que colabore con ellos.

El film, que luego se podrá ver por HBO Max, además de Francella y Rago, cuenta con las actuaciones de Andrea Frigerio, Carlos Portaluppi, Alberto Ajaka, Romina Pinto, Mónica Villa y un elenco de reconocidas figuras. La producción estuvo a cargo de Axel Kuschevatzky, que produjo también “Argentina, 1985”.