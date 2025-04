Pablo Echarri se reecontró con Mirtha Legrand: "El país cambia y nosotros también"

Después de varios años sin asistir al programa, Pablo Echarr i volvió a sentarse en la mesa de Mirtha Legrand . El encuentro se dio en el marco de la promoción de su nueva serie, "Camaleón: el pasado no cambia", que coprotagoniza junto a La China Suárez . La conductora no dejó pasar la oportunidad para señalar su prolongada ausencia: “Hace mucho que no venías a mi programa”, comentó. Echarri, con humor, respondió: “Hubo momentos difíciles”. Ambos coincidieron en que “el país cambia y nosotros también” .

“Cómo extrañaba esa música”, dijo el marido de Nancy Dupláa, rompiendo el hielo, apenas fue presentado y la conductora saludaba a sus invitados. “Qué lindo. ¡Es un reencuentro hermoso! ¿Cuánto hace que no venías, Pablito?“, comenzó La Chiqui. ”Fue hace unos años", respondió él. “Vos nunca me dijiste por qué no venías. No te voy a preguntar tampoco”, afirmó ella.