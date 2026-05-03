La Capital | Zoom | Shakira

Shakira reunió a dos millones de personas en las playas de Río de Janeiro

Después de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, fue el turno de la colombiana de tener su propio megashow en Copacabana

3 de mayo 2026 · 20:09hs
Shakira reunió a dos millones de personas en las playas de Río de Janeiro

La colombiana Shakira reunió en la noche del sábado aproximadamente a dos millones de personas en un recital gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Los megashows en Copacabana ya se convirtieron en una competencia por ver qué artista convoca más público, luego de que Rod Stewart lograra el récord mundial en la fiesta de Fin de Año de 1994 con 3,5 millones, y después de que The Rolling Stones diera un concierto gratuito para un millón y medio de personas.

Más acá en el tiempo, Madonna tuvo su propio show en Copacabana en 2024 y Lady Gaga lo hizo el año pasado. esta vez fue el turno de Shakira, como parte de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

El show de la cantante colombiana comenzó alrededor de las 23, con más de una hora de retraso, mientras sus fans gritaban y aplaudían, y los drones sobrevolaban el cielo para formar la frase “Te amo, Brasil”.

2026-05-03 shakira 82267021

“Estuve aquí cuando tenía 18 años, soñando con cantar para ustedes. Y ahora miren esto. La vida es mágica”, dijo en perfecto portugués antes de cantar “Hips Don’t Lie”, “La tortura”, “La bicicleta” y “BZRP Music Sessions #53/66”, entre otros éxitos de su carrera.

También se tomó un momento para celebrar la resiliencia de las mujeres durante el espectáculo. “Nosotras, las mujeres, cada vez que nos caemos nos levantamos un poco más sabias”, manifestó.

El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, aseguró en la red social X (ex-Twitter) que 2 millones de personas asistieron a la presentación. “Shakira se consagró como la reina de América Latina en el mayor escenario de la tierra", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CavaliereRio/status/2050996172886507621&partner=&hide_thread=false

Cuando Shakira actuó por primera vez en Brasil en la década de 1990 estableció una conexión increíble con el público brasileño, según Felipe Maia, un etnomusicólogo que cursa un doctorado en música popular y tecnologías digitales en la Universidad París Nanterre. “Tiene mucho que ver con el hecho de que ella viene de Colombia, un país cuya cultura tiene muchas similitudes con Brasil”, afirmó Maia, y añadió que la actuación del sábado “corona la relación que ella ha tenido con Brasil desde hace muchísimo tiempo”.

Las multitudes empezaron a agolparse en la playa el sábado por la mañana para conseguir un buen lugar para el show. Vendedores ambulantes ofrecían choclos y "petiscos", agua y caipiriñas, pero también papel higiénico, desodorantes e incluso bolsas de arena para que los asistentes se pararan encima y tuvieran una mejor vista del escenario montado frente al Copacabana Palace.

El alcalde Cavaliere sostuvo que eventos como el de Shakira "son un asunto serio, porque generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad. Nuestra inversión en este show nos dará un retorno financiero 40 veces mayor”, aseveró.

Todavía con cifras preliminares, la actuación de Shakira podría haber generado alrededor de 777 millones de reales (unos 155 millones de dólares), según un estudio del gobierno municipal y Riotur.

Noticias relacionadas
La banda rosarina Cielo Razzo tiene 33 años de taryectoria 

Cielo Razzo regresa a Rosario con un show que recorre su historia

El Quinteto de Vientos de Rosario será uno de  los que ofrecerá conciertos didácticos

Cultura: lanzan la temporada 2026 los organismos estables municipales de Rosario

La cuarta temporada de Envidiosa ya llegó a Netflix y lidera los rankings

Recomendaciones en Netflix para el fin de semana: una serie, una película y un documental

Antonella Roccuzzo sorprendió con una imagen de la Biblia en redes

Antonela Roccuzzo, en modo religiosa: sorprendió con una foto en redes leyendo la Biblia

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

La primera galería techada de Rosario recupera su bello mural de Julio Vanzo

La primera galería techada de Rosario recupera su bello mural de Julio Vanzo

Lo último

Todo vacante en el Quini 6, que tuvo un buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, que tuvo un buen reparto en el Siempre Sale

Capricho del destino: a Central se le viene el Rojo de Malcorra y podría seguir con el Pincha

Capricho del destino: a Central se le viene el Rojo de Malcorra y podría seguir con el Pincha

Una aerolínea perdió por dos días una estatuilla de un premio Oscar

Una aerolínea perdió por dos días una estatuilla de un premio Oscar

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Había sido visto por última vez en Granadero Baigorria. Su cuerpo fue encontrado este sábado flotando en el río a la altura del parque España
Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril
Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste
La Ciudad

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE
La Ciudad

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso
Información General

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia
Información General

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

La primera galería techada de Rosario recupera su bello mural de Julio Vanzo

La primera galería techada de Rosario recupera su bello mural de Julio Vanzo

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador

Ovación
Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador
Ovación

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador

Adentro los pibes en Central: la andanada de debuts que hubo de chicos de inferiores

Adentro los pibes en Central: la andanada de debuts que hubo de chicos de inferiores

El mejor desde Reutemann: Colapinto quedó 7° en el GP de Miami

El mejor desde Reutemann: Colapinto quedó 7° en el GP de Miami

Policiales
Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

La Ciudad
Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE
La Ciudad

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Turismo: presentan una variada agenda que combina festivales, producción, aniversarios y deportes

Turismo: presentan una variada agenda que combina festivales, producción, aniversarios y deportes

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

El tiempo en Rosario: temperaturas invernales para el domingo
la ciudad

El tiempo en Rosario: temperaturas invernales para el domingo

Cada vez más adultos jóvenes no pueden irse de la casa de sus padres

Por Gonzalo Santamaría
Información General

Cada vez más adultos jóvenes no pueden irse de la casa de sus padres

Rechazo a la reforma de ley de salud mental: Hace falta un sistema que funcione

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rechazo a la reforma de ley de salud mental: "Hace falta un sistema que funcione"

Satellites on fire: cómo funciona la app que detecta incendios en tiempo real
La Ciudad

"Satellites on fire": cómo funciona la app que detecta incendios en tiempo real

Chocó a un ciclista en Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir
La Ciudad

Chocó a un ciclista en Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y no dormir para sobrevivir

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y no dormir para sobrevivir

Dónde se paga más de patente y cuál es la situación en la provincia de Santa Fe
economia

Dónde se paga más de patente y cuál es la situación en la provincia de Santa Fe

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contratará 60 empleados y abrirá 15 locales
Información General

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contratará 60 empleados y abrirá 15 locales

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución
La Ciudad

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

San Juan: una odontóloga fue condenada por extraerle 12 dientes a un niño de 5 años
Información General

San Juan: una odontóloga fue condenada por extraerle 12 dientes a un niño de 5 años

Ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

El Gran Rosario, un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos
Economia

El Gran Rosario, un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos

Cultura: lanzan la temporada 2026 los organismos estables municipales de Rosario
Zoom

Cultura: lanzan la temporada 2026 los organismos estables municipales de Rosario

El Loco no puede reelegir

Por Jorge Asís
Miradas

"El Loco no puede reelegir"

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año
La Región

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
policiales

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial busca quedar solo en el torneo de Primera A
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial busca quedar solo en el torneo de Primera A

Roldán conversa sobre Malvinas, consumos digitales en infancias y el lado diurno de la dictadura

Por Miguel Pisano
La Región

Roldán conversa sobre Malvinas, consumos digitales en infancias y el lado diurno de la dictadura