Shakira reunió a dos millones de personas en las playas de Río de Janeiro

Después de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, fue el turno de la colombiana de tener su propio megashow en Copacabana

La colombiana Shakira reunió en la noche del sábado aproximadamente a dos millones de personas en un recital gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Los megashows en Copacabana ya se convirtieron en una competencia por ver qué artista convoca más público, luego de que Rod Stewart lograra el récord mundial en la fiesta de Fin de Año de 1994 con 3,5 millones, y después de que The Rolling Stones diera un concierto gratuito para un millón y medio de personas.

Más acá en el tiempo, Madonna tuvo su propio show en Copacabana en 2024 y Lady Gaga lo hizo el año pasado. esta vez fue el turno de Shakira, como parte de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

El show de la cantante colombiana comenzó alrededor de las 23, con más de una hora de retraso, mientras sus fans gritaban y aplaudían, y los drones sobrevolaban el cielo para formar la frase “Te amo, Brasil”.

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“Estuve aquí cuando tenía 18 años, soñando con cantar para ustedes. Y ahora miren esto. La vida es mágica”, dijo en perfecto portugués antes de cantar “Hips Don’t Lie”, “La tortura”, “La bicicleta” y “BZRP Music Sessions #53/66”, entre otros éxitos de su carrera.

También se tomó un momento para celebrar la resiliencia de las mujeres durante el espectáculo. “Nosotras, las mujeres, cada vez que nos caemos nos levantamos un poco más sabias”, manifestó.

El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, aseguró en la red social X (ex-Twitter) que 2 millones de personas asistieron a la presentación. “Shakira se consagró como la reina de América Latina en el mayor escenario de la tierra", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CavaliereRio/status/2050996172886507621&partner=&hide_thread=false Mais uma vez, a história foi feita nas areias de Copacabana. @shakira gigante, encantou o Rio, o Brasil, o mundo e se consagrou a rainha da América Latina no maior palco da terra. Muito obrigado. Que venha, 2027! pic.twitter.com/6YDmcL2bwP — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) May 3, 2026

Cuando Shakira actuó por primera vez en Brasil en la década de 1990 estableció una conexión increíble con el público brasileño, según Felipe Maia, un etnomusicólogo que cursa un doctorado en música popular y tecnologías digitales en la Universidad París Nanterre. “Tiene mucho que ver con el hecho de que ella viene de Colombia, un país cuya cultura tiene muchas similitudes con Brasil”, afirmó Maia, y añadió que la actuación del sábado “corona la relación que ella ha tenido con Brasil desde hace muchísimo tiempo”.

Las multitudes empezaron a agolparse en la playa el sábado por la mañana para conseguir un buen lugar para el show. Vendedores ambulantes ofrecían choclos y "petiscos", agua y caipiriñas, pero también papel higiénico, desodorantes e incluso bolsas de arena para que los asistentes se pararan encima y tuvieran una mejor vista del escenario montado frente al Copacabana Palace.

El alcalde Cavaliere sostuvo que eventos como el de Shakira "son un asunto serio, porque generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad. Nuestra inversión en este show nos dará un retorno financiero 40 veces mayor”, aseveró.

Todavía con cifras preliminares, la actuación de Shakira podría haber generado alrededor de 777 millones de reales (unos 155 millones de dólares), según un estudio del gobierno municipal y Riotur.