Embargaron la "Casa de los sueños" de Mauro Icardi: "Necesitan rascar de algún lado"

Tras la filtración de la resolución tomada preventivamente por la Justicia, el futbolista compartió un extenso descargo en sus redes sociales

Mauro Icardi hizo un descargo en sus redes sociales por el embargo preventivo de su casa

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen en conflicto en la justicia. En las últimas horas se filtró una resolución de la Justicia argentina que ordenaría el embargo preventivo de la denominada “casa de los sueños”, la lujosa mansión que el futbolista posee en Nordelta y que está valuada en 2.745.000 dólares.

La información fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito durante la emisión de LAM. El conductor leyó parte del fallo en vivo: “La Justicia falló a favor tras el pedido de medida cautelar presentado por la abogada Ana Rosenfeld, en el marco del artículo 550 del Código Civil y Comercial”.

Según la resolución, el embargo preventivo estaría vinculado a la causa iniciada por Wanda Nara semanas atrás, en la que reclama el pago de la cuota alimentaria de sus hijas. Tras conocerse la noticia, el delantero no tardó en reaccionar y publicó un duro descargo en sus redes sociales , con críticas tanto hacia su exesposa como al juez que firmó la resolución.

Qué dijo Mauro Icardi

El delantero compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales. En la primera, subió una imagen tomada desde el jardín de la “casa de los sueños” y escribió: “Luna llena, julio 2026. Cuanto más llena la luna, más desesperados los que viven en la sombra”.

En una segunda historia de Instagram, el futbolista realizó un extenso descargo luego de que trascendiera el supuesto embargo sobre esa misma propiedad. “Por acá leyendo de embargos me pregunto: ¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”, escribió, apuntando directamente contra el juez que dictó la resolución.

Luego aseguró que, a su entender, no existen fundamentos para ordenar el embargo y anticipó que apelará la medida. “Me da pie solito para la apelación”, sostuvo.

En ese sentido, también cuestionó el accionar de la Justicia. “¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la Justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad”, expresó.

“Se quedaron con ganas de los 250.000 euros por mes para la señora, los 130.000 euros para las nenas y los 100.000 mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado”, agregó.

Para cerrar, dejó una advertencia sobre las acciones que impulsará en Italia: “Les mando un beso, sigan probando. Cuanto más pidan acá, más pido en la Justicia italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras”, concluyó.

En otra historia, sumó: "¿Tanto quilombo para embargar una suma que no llega ni al 20% del valor de mi casa?”. Y agregó: “Siempre escuché la frase ‘los niños no comen ladrillos’, y con el supuesto embargo no arrancan ni con el portón”.

>> Leer más: Revelaron quién sería la encargada de interpretar a Silvina Luna en su serie