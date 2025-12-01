La Capital | Zoom | Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy sorprendió al contar cuál es su película argentina favorita

La actriz, que pasó su niñez en Argentina, recuerda una comedia nacional como una de sus preferidas. De qué se trata y dónde verla

1 de diciembre 2025 · 11:39hs
Un novio para mi mujer

"Un novio para mi mujer", con Adrián Suar y  Valeria Bertuccelli, es una de las películas favoritas de Anya Taylor-Joy

El cine argentino tuvo su lugar en la alfombra roja del Marrakech International Film Festival, en Marruecos, cuando Anya Taylor-Joy decidió rendirle homenaje. La actriz de “Gambito de dama”, fanática de lo argentino, destacó una reconocida comedia como su favorita cuando se le pidió una recomendación.

Es que, aunque nació en Miami, Anya Taylor-Joy se siente profundamente argentina. La actriz pasó gran parte de su vida en Buenos Aires, donde creció y aún conserva familia que visita durante las fiestas. Esa etapa porteña le dejó una marca cultural imborrable que saca a relucir con su acento y su conocimiento de la gastronomía, costumbres y hasta cine nacional.

Durante la entrada al evento, el medio “JOOJ” le preguntó a la actriz por alguna película argentina que recomiende y que considere que todos deberían ver. Fue entonces que, sin dudarlo, Anya armó su respuesta: “Hay una comedia que recuerdo haber visto con mis padres cuando era más jóven que creo que se llama ‘Un novio para mi mujer‘“. “Recuerdo que realmente la amaba cuando era más jóven”, remarcó.

De qué se trata “Un novio para mi mujer”

La comedia argentina “Un novio para mi mujer” es una de las producciones más conocidas dentro del género y del país. Protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli, la cinta guarda escenas que hasta el día de hoy son recordadas entre risas. Su guion fue obra de Pablo Solarz ("Me casé con un boludo", "El último traje") y su dirección estuvo en manos de Juan Taratuto ("¿Quién dice que es fácil?", "No sos vos, soy yo").

La película, estrenada en 2008 y recomendada por Anya Taylor-Joy, sigue a Diego "El Tenso" Polsky, quien está cansado de su esposa Andrea "la Tana" Ferro y de su negatividad. Al no saber cómo decirle que quiere separarse, Diego inventa un plan tan cuestionable como ingenioso: contratar a un seductor profesional para que enamore a su esposa y sea ella quien decida pedirle el divorcio.

Pero la aparición del seductor Cuervo Flores cambiará por completo la actitud de Andrea y su nueva versión obligará a Diego a replantearse sus verdaderos sentimientos e intenciones.

“Un novio para mi mujer” fue una de las películas más vistas durante su año de estreno, e incluso hasta el día de hoy se mantiene vigente como una de las comedias nacionales más reputadas. Uno de sus diálogos es evocado de forma constante: "Gachi, Pachi, ella, el novio, el ex novio, yo y estos dos pelotudos, todos de sagitario".

Dónde ver “Un novio para mi mujer”

La película dura menos de dos horas y, en Argentina, se encuentra disponible en distintas plataformas.

Así, quienes deseen ver “Un novio para mi mujer” pueden hacerlo a través de Disney+, HBO Max o Amazon Prime Video.

