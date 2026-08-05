Quién es Perez Hilton, el periodista que fue hospitalizado tras autolesionarse en un vivo de TikTok

Perez Hilton , reconocido comentarista de espectáculos de Estados Unidos, se autolesionó con un arma blanca durante un vivo de TikTok. La transmisión duró tres minutos y convocó a miles de seguidores, que fueron testigos de la perturbadora escena y se encargaron de llamar masivamente al 911.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudió al lugar y logró intervenir en lo que fue caracterizado como un episodio de salud mental. Hilton está hospitalizado bajo observación.

El hecho, que tuvo lugar en la noche del martes 4 de agosto de 2026 en la residencia que Perez tiene en el estado de Florida, reabrió la preocupación por el estado de salud de quien es uno de los pioneros de los medios especializados en farándula.

En el video se pudo ver a Hilton desnudo y cubierto de sangre, mientras se realizaba cortes repetidamente frente a la cámara. TikTok dio de baja la transmisión minutos después de que comenzó, pero algunos fragmentos de la secuencia circularon en redes de forma blureada, por el contenido explícito que presentaban.

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Luego de que la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade recibiera decenas de llamadas simultáneas de usuarios alterados por lo que presenciaban en pantalla, despacharon patrullas y un camión de bomberos a la vivienda de Hilton. En el lugar, vecinos y allegados confirmaron que el hombre estaba solo dentro de su casa.

Según el informe oficial, los profesionales aplicaron técnicas de desescalada para evitar una reacción violenta de Hilton. Tras evaluar la situación y garantizar que no existían terceros en riesgo, la Unidad de Respuesta a Crisis y miembros del cuerpo de bomberos lograron ingresar de forma segura a la propiedad y tomar a Hilton bajo custodia para trasladarlo.

Los representantes de Hilton emitieron un comunicado desde la agencia Golden Artists Entertainment en el que aseguraron estar "profundamente preocupados" por su bienestar. A principios de 2026, el periodista atravesó un cuadro delicado de salud, a causa de una sepsis grave derivada de una úlcera. Poco después, tuvo que someterse a una intervención por un coágulo peligroso en una pierna.

Quién es Perez Hilton, pionero de los chimentos en Hollywood

Perez Hilton es el nombre artístico de Mario Armando Lavandeira Jr., nacido en Miami hace 48 años. En los primeros 2000, abrió un portal online con su nombre donde se publicaban novedades del mundo del espectáculo, incluyendo algunas primicias que lo posicionaron como una figura clave en la cultura pop de Estados Unidos.



Después de varias décadas de carrera, el comunicador dijo públicamente que se arrepentía de haber ejercido la profesión sin escrúpulos durante sus primeros años, adoptando un tono agresivo y de escrutinio con muchos famosos.