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Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick: a cuántos goles quedó de alcanzar los mil

El delantero portugués marcó por triplicado en el electrizante triunfo de Al-Nassr ante Al-Kholood por 5 a 3. El atacante llegó a los 985 tantos

30 de octubre 2026 · 19:57hs
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Cristiano Ronaldo se despachó con un implacable triplete para sellar el triunfo 5-3 de Al-Nassr sobre Al-Kholood.

Cristiano Ronaldo se despachó con un implacable triplete para sellar el triunfo 5-3 de Al-Nassr sobre Al-Kholood.

La capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo no se detiene y la histórica meta de alcanzar los mil gritos está cada vez más cerca. En un partido vibrante, el astro portugués se despachó con un implacable triplete para sellar el triunfo 5-3 de Al-Nassr sobre Al-Kholood por la Saudi Pro League, alcanzando la impactante cifra de 985 goles oficiales en su carrera profesional. Una clara muestra de todo el nivel que sigue demostrando más allá del paso de los años.

Con el cotejo igualado 2 a 2 en un trámite complejo, el ganador del premio Boat y cinco veces Balón de Oro volvió a vestirse de héroe: convirtió en tres oportunidades para darle la victoria al equipo de Riad, resultado que le permite escalar a la segunda posición de la tabla con 28 unidades, alcanzando la línea del líder Al-Qadisiya con un partido menos disputado.

Con estos tres nuevos gritos a su cuenta personal, el delantero portugués acumula ocho festejos en la actual liga saudí, sumados a un tanto convertido en la AFC Champions League Elite. De este modo, registra 137 goles desde su llegada a Al-Nassr.

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A quince goles de los mil

Ubicado a tan sólo 15 festejos de romper la barrera de los 1.000 goles, el delantero de 41 años podría alcanzar la legendaria marca en el transcurso de la presente temporada. La posibilidad cobra aún más fuerza ante las versiones que marcan un posible retorno a la selección de Portugal en las próximas fechas internacionales, luego de haber limado asperezas tras el conflicto mantenido con el entrenador Roberto Martínez.

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