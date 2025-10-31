La Capital | Política | Milei

Milei y Macri finalmente cenarán este viernes en la Quinta de Olivos

Si bien el encuentro estaba previsto para el mediodía, la agenda cambió y los exponentes de LLA y el PRO se reunirán a la noche para hablar de política y comer las tradicionales milanesas

31 de octubre 2025 · 14:47hs
Milei y Macri volverán a verse cara a cara después de las elecciones del domingo pasado.

Foto: Archivo / La Capital.

Milei y Macri volverán a verse cara a cara después de las elecciones del domingo pasado.

El presidente Javier Milei volverá a reunirse este viernes por la noche con el exmandatario Mauricio Macri en plena reestructuración del gabinete y en medio de la búsqueda de consensos que permitan impulsar reformas como la laboral y tributaria, entre otras.

Milei concretará el encuentro con Macri después de la reunión que mantuvo con 20 gobernadores de distintos sectores políticos en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, donde volverá a agasajar a su comensal con el clásico menú de milanesas y ensalada.

Si bien estaba previsto que el intercambio tuviera lugar este mediodía, finalmente será a la noche, según confirmaron fuentes oficiales.

Más allá de las milanesas con ensalada

El propio Macri había confirmado la reedición de los encuentros con Milei y adelantó incluso algunos puntos del temario.

“Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, contó el miércoles en Chile, durante el discurso que brindó en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por la firma Bice Corp.

Asimismo, marcó los puntos clave del mensaje que repetirá ante el mandatario y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”, completó.

>>Leer más: Macri asegura que el PRO tendrá un candidato competitivo en 2027

Por su parte, reafirmó que el PRO, el espacio que fundó, "está más vivo que nunca" y adelantó que tendrá un candidato "competitivo" para 2027.

Sus dichos no fueron tomados con gran trascendencia en Casa Rosada, donde aseguran que para 2027 todavía resta tiempo.

