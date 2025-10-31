La Capital | La Ciudad | Paritaria docente

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

El ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció que sólo dialogarán con los gremios sobre la forma de pago de la diferencia entre la inflación y los aumentos

31 de octubre 2025 · 13:23hs
El funcionario quiere garantizar que la suba de la paritaria docente iguale el IPC.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El funcionario quiere garantizar que la suba de la paritaria docente iguale el IPC.

Luego de un pedido formal para reabrir la paritaria docente en Santa Fe, el gobierno provincial empezó a preparar la convocatoria a los sindicatos por el desfasaje entre los salarios y la inflación. No obstante, el ministro de Economía, Pablo Olivares, aclaró que no habilitarán una nueva instancia de discusión sobre los aumentos hasta fin de año.

"Vamos a compensar, eso es lo que ha dicho el gobernador Maximiliano Pullaro", enfatizó el funcionario en cuanto al atraso de los sueldos desde el inicio del segundo semestre. Así destacó la importancia de "cumplir con la palabra y sostener una conducta" frente a la solicitud formal del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) debido al atraso de los sueldos.

El titular de la cartera de hacienda garantizó un incremento adicional para compensar la diferencia acumulada desde julio en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, dejó en claro que está lejos de promover una revisión del decreto que contempla subas mensuales del 1 % hasta diciembre.

¿Qué dijo Pablo Olivares sobre la paritaria docente?

"No va a haber una reapertura del acuerdo paritario, pero sí abordaremos la forma de esa compensación mediante un diálogo", sostuvo el ministro de Economía santafesino. Luego indicó: "No queremos llevar adelante cuestiones unilaterales, queremos escuchar".

En segundo lugar, Olivares deslizó que no todo el personal del sector educativo perdió poder adquisitivo desde el inicio de 2025. A cotinuación recordó que la inflación acumulada hasta septiembre es del 23,3% y añadió: "Los incrementos que venimos dando desde el inicio del año están entre 20 y 29%".

>> Leer más: Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de "compensar" sueldos

El funcionario descartó recurrir directamente a una liquidación de haberes por planilla complementaria para igualar el registro del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec). En cuanto a la brecha respecto de los aumentos implementados a partir de julio, anticipó y la próxima reunión con los sindicatos, anticipó: "Vamos a compensarlo dialogando con aquellos que muestren voluntad de diálogo".

De acuerdo a las declaraciones del ministro, el gobierno de Santa Fe no convocará a los sindicatos docentes hasta que no tenga la medición de la inflación de octubre. "Esperaremos unos días por cuestión de método estadístico", subrayó.

El plan de acción tentativo de las autoridades provinciales consiste en analizar la variación acumulada a lo largo de cuatro meses, partiendo desde julio. Mientras tanto, el incremento hasta septiembre fue del 5,8%, según datos del Ipec, y los docentes recibieron una actualización del 4 por ciento con una suba mínima garantizada de bolsillo de $ 40.000.

La paritaria docente se cerró en agosto.

Paritaria docente en Santa Fe: Sadop formalizó un pedido de reapertura urgente

