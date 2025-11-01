La Capital | Política | Amalia Granata

Amalia Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

La diputada provincial se quejó de los prejuicios alrededor de la legisladora nacional electa en Corrientes por La Libertad Avanza

1 de noviembre 2025 · 11:53hs
La modelo recibió el respaldo de Amalia Granata tras su salto a la política.

Foto: Instagram/@virchugallardo y @senadosantafe.

La modelo recibió el respaldo de Amalia Granata tras su salto a la política.

Amalia Granata no forma parte de La Libertad Avanza (LLA), pero eso no le impidió pronunciarse contra los detractores de Virginia Gallardo, una nueva figura mediática que se incorpora a la función pública. "No veo críticas a personas condenadas, presas o con causas en la Justicia", advirtió este viernes.

Tal como ocurrió a fines de la década anterior con la periodista rosarina en la Legislatura de Santa Fe, la modelo correntina se ganó un lugar en el Congreso de la Nación. A partir de este punto en común entre ambas, la diputada provincial preguntó en redes sociales: "¿Por qué no le dan una oportunidad?".

La expanelista del canal América se quejó de los comentarios negativos sobre una de las candidatas del oficialismo en las elecciones del último domingo. "Dejen de romper los huevos con los prejuicios y miren un poco sus vidas", recomendó a través de su cuenta oficial de X.

Amalia Granata respaldó a Virginia Gallardo

Granata no sólo hizo un llamado de atención sobre la diferencia de valoración en relación a los casos de corrupción confirmados o en investigación. También cargó contra las "diputadas que ocupan una banca y no terminaron el secundario".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmelieGranata/status/1984272228024750360&partner=&hide_thread=false

La exconvencional constituyente de Santa Fe consideró que Gallardo tiene todo el derecho de ocupar una banca en la Cámara baja del Congreso. Incluso comentó antes de que inicie su mandato: "A lo mejor, les cierra la boca".

>> Leer más: Virginia Gallardo cruzó a Carrió por el sueldo de los senadores y Lilita retrucó: "Los gatos ganan mucho más"

La diputada nacional electa no tardó en replicar el tuit de la legisladora provincial del bloque Somos Vida. "Gracias, Amalia", comentó desde su cuenta oficial a la hora de compartir el mensaje de apoyo.

De acuerdo al escrutinio provisorio, La Libertad Avanza fue la segunda fuerza más votada en Corrientes, con el 32,64 % de los sufragios. De esta manera, la bailarina consiguió una de las tres bancas de diputados nacionales que estaban en juego en ese distrito.

Lisandro Catalán renunció como ministro del Interior.

Cambios en el gabinete: Lisandro Catalán dejó el Ministerio del Interior

Guillermo Francos deja de ser jefe de Gabinete nacional.

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

El uso de la Inteligencia Artificial en la Justicia, en debate.

Inteligencia Artificial en la Justicia de Santa Fe: el límite infranqueable de la "caja negra"

Casi 100 mil porteños eligieron nuestra propuesta, aseveró Martín Lousteau.

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba

