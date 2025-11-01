Amalia Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

Salud
Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
La Ciudad
Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
LA CIUDAD
Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
Policiales
Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Política
Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba
Negocios
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
La Ciudad
Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida
Economía
Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Política
Milei y Macri finalmente cenarán este viernes en la Quinta de Olivos
Política
Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"
Policiales
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
La Ciudad
Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera
LA CIUDAD
Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro
Policiales
Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
La Ciudad
La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV
POLICIALES
Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal
La Ciudad
Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas
Salud
Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia
La Ciudad
Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad
Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección