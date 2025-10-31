Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Gracias al equilibrio fiscal y una reducción histórica de la deuda, la ejecución de gastos 2026 de la Intendencia tendrá disponibles 336 mil millones de pesos para infraestructura: 60% de origen municipal y 40% de la provincia

El intendente Pablo Javkin presentará en las próximas horas los detalles del presupuesto 2026 que, se anuncia, tendrá superávit por quinto año consecutivo.

El intendente Pablo Javkin y su gabinete presentarán en las próximas horas el presupuesto municipal 2026. Será el quinto ejercicio presupuestario consecutivo con superávit, este último del 0,3 por ciento, con un dato destacado: se logró el stock de deuda más bajo de los últimos veinte años . Esto les permitió a las cuentas públicas municipales salir del corset de pagar compromisos y en su reemplazo destinar estos fondos a gastos de capital. El resultado son los 336 mil millones de pesos que habrá entre obras financiadas por la provincia y el municipio. También habrá un refuerzo en ayuda alimentaria hacia fin de año de tres mil millones de pesos.

El año pasado Javkin recordó la política de austeridad en el gasto que se había aplicado desde diciembre de 2019. Y cimentó esta idea sobre la base de varios ejes: superávit, reducción de cargos y estabilización de la planta municipal, así como reducción de la deuda. Le agregó la eliminación de tasas. Esta gestión de recursos le permitió concretar una fuerte inversión en obra pública, también junto a la provincia.

Casi el 40 por ciento del total se lo llevaron el sistema de salud y la infraestructura. Un tema crucial para entender la disponibilidad de recursos fue la reducción del stock de deuda, que para este año alcanzó el 70 por ciento desde el inicio de la primera gestión del intendente.

En total se está ejecutando en 2025 un total de 854.201 millones de pesos en recursos corrientes (de los cuales un 51,6% fue de origen municipal). Salvo la pandemia, los presupuestos fueron superavitarios y 2026 se encamina para ser el quinto con ese rasgo de la actual administración. Ello, incluso con la eliminación a lo largo de este año de unas 40 tasas y tributos.

Cuentas equilbradas con superávit

La proyección estimada es del 0,3 por ciento, con el criterio de cuentas equilibradas a lo largo del último lustro. El stock de deuda será el más bajo en dos décadas. La reducción de la deuda llegó a su piso histórico, pasando del 19 por ciento al inicio de la gestión Javkin al 3,3 por ciento de la actualidad.

¿Qué permite eliminar el pago de compromisos? Que lo que se elimina de deuda vaya a gasto de capital. De modo que este ahorro corriente va a sostener gran parte del plan de obras y mantenimiento urbano. Para dimensionar esta disciplina fiscal en la reorientación de recursos, la inversión en infraestructura será para el año que viene de unos 336 mil millones de pesos entre aportes de la provincia y el municipio.

Este 2025 se están ejecutando 286.447 millones de pesos en pavimentación a nivel definitivo, desagües y redes cloacales; ejecución de veredas; compra de camiones recolectores y contenedores; mantenimiento de arbolado público y espacios verdes; obras en centros Cuidar y en centros de salud; y en conjunto con la provincia en el marco del Tricentenario de Rosario, el plan revitalización de la zona histórica de la ciudad y peatonales y el eje de la innovación en la costa central.

"Todo eso, sosteniendo la inversión social como principal eje de nuestro municipio", manifestó Javkin, y destacó que priorizó lo social y el mantenimiento de la ciudad, rubros que alcanzan un 64 % del total del presupuesto 2025.

Refuerzo alimentario

En cuanto a áreas sensibles como la Secretaría de Desarrollo Humano, los recursos serán de 43.716 millones de pesos sin tener en cuenta el pago al personal. Y otro dato significativo. En un contexto recesivo, de caida del poder adquisitivo y niveles de pobreza alarmantes, habrá un refuerzo en ayuda alimentaria de unos tres mil millones de pesos para afrontar las necesidades hacia fin de año.

Esta repartición tendrá, comparando el presupuesto 2025 con el de 2026 un incremento de un 30,5 por ciento.

Cabe recordar que este presupuesto en curso tuvo a la inversión social como principal eje: lo social y el mantenimiento e infraestructura urbana se llevaron el 64 por ciento del total de los más de 850 mil millones de pesos. El plan de veredas tuvo una inversión de 7.907 millones de pesos, es decir un 595 por ciento más que en el presupuesto 2024.

Presupuesto provincial a Diputados

El pasado miércoles los ministros de Gobierno, Fabián Bastía, y de Economía, Pablo Olivares, se reunieron con diputados para adelantarles los aspectos fundamentales del presupuesto de gastos y recursos santafesinos para 2026. Está previsto que el mensaje sea formalmente enviado este 31 de octubre a la mesa de ingresos de la Cámara baja. Casi en paralelo, ingresará por Senadores el proyecto de ley tributaria para el año entrante.

Para tener un parámetro de lo que se conocerá en detalle del presupuesto municipal, la ley de gastos provincial seguirá priorizando las áreas de obras públicas, salud, seguridad y educación. Y en cuanto a la infraestructura productiva, la señal la dio el propio ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien adelantó cómo será el plan vial hacia las terminales portuarias de la región.

Parte de estos trabajos proyectados serán financiados con un crédito externo ya acordado con la Corporación Andina de Fomento, que aguarda el guiño de Nación. Y otra porción vendrá a través del cobro de peaje a los camiones que llegan en masa por la cosecha gruesa a los puertos cerealeros del cordón industrial. Otro punto del presupuesto santafesino es la potestad para emitir bonos y colocarlos en mercados del exterior. Un tema que requerirá el okey del Ministerio de Economía de la Nación.