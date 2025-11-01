El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una temperatura máxima de 28 grados, por encima del registro del viernes 1 de noviembre 2025 · 08:28hs

Pese al cielo mayormente nublado, los rosarinos podrán disfrutar al aire libre.

El calorcito que se hizo sentir los últimos días continuará durante el fin de semana. Así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronosticó para este sábado en Rosario una temperatura máxima de 28 º en una jornada que estará con cielo mayormente nublado.

La madrugada del sábado llega con vientos del noreste, un registro de 15º y cielo nublado que se mantendrá durante toda la jornada. Por la mañana los termómetros marcarán lo 20º y treparán hasta los 28º hacia la tarde, bajando a 20º en la noche.

Cuándo llueve en Rosario Para el domingo se pronostica una máxima que llegará a 27º, con 16º de mínima, aunque con algunas probabilidades de chaparrones durante toda la jornada.

El lunes estaría algo nublado y la temperatura estaría entre 15º y los 29º.

El martes podría llegar con tormentas aisladas, con la máxima bajando a 22º y la mínima manteniéndose en 16º. El miércoles estaría nublado, con los termómetros entre 15º y 22º.