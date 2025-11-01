Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Este sábado continuará el ordenamiento vehicular en el Monumento a la Bandera por el Festival Palau, desde las 16. También habrá una fuerte intervención, desde las 13.30, en el parque Independencia por el Festival Bandera

La Secretaría de Control municipal llevará a cabo este sábado nuevos operativos de ordenamiento vehicular en el marco de distintos eventos masivos que volverán a desarrollarse en la ciudad. Por un lado, continuará el control de tránsito en el Festival Palau en el Monumento a la Bandera . También habrá cortes en el parque Independencia por el Festival Bandera .

En el caso de la presentación de Palau, se realizarán interrupciones y desvíos en el flujo vehicular desde las 16 y hasta el final de evento en los siguientes puntos:

- Belgrano y San Juan

- Libertad y San Juan

- R. Domínguez y Belgrano

- Belgrano y Rioja

- Belgrano y Buenos Aires

- Belgrano y Laprida

- Belgrano y S. Cabral

- 1º de Mayo y Rioja

- Córdoba y J.M. de Rosas

- Buenos Aires y Santa Fe

- San Lorenzo y Laprida

- R. Domínguez y F. de Navarra

- P. de las Artes y Belgrano

- Estévez Boero y P. de las Artes

Más operativos

Mientras que por el Festival Bandera los cortes serán desde las 13.30 en el interior del parque Independencia, en la zona del Hipódromo, lugar en el que se llevará a cabo el encuentro. Se realizarán en:

-Lugones y Oroño

-Infante y avenida de las Palmeras

-Lugones y avenida de las Palmera

Desde el municipio, se solicitó tener presente la información para evitar inconvenientes. En caso de circular por las zonas, se recomienda hacerlo con tiempo y precaución. El tránsito se normalizará tras finalizar cada uno de los eventos.