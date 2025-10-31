La Capital | La Ciudad | incendio

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

La policía presume que Oscar Armando Fernández quedó atrapado en la vivienda después de un accidente doméstico

31 de octubre 2025 · 07:31hs
Los Bomberos Zapadores apagaron el incendio este jueves.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Los Bomberos Zapadores apagaron el incendio este jueves.

Luego de la denuncia de un incendio en el barrio Ludueña, la policía confirmó este jueves la muerte de un anciano dentro de la vivienda en llamas. En primera instancia, los encargados del operativo encontraron indicios de que el siniestro se produjo por un accidente.

La investigación comenzó a la noche, cuando Gendarmería Nacional fue a inspeccionar una casa ubicada sobre Camilo Aldao al 100. Más tarde, las fuerzas de seguridad provinciales se sumaron al operativo porque había una persona atrapada dentro del inmueble.

Los Bomberos Zapadores enviaron a una dotación del cuartel oeste y lograron apagar las llamas. Más tarde encontraron el cuerpo del hombre de 80 años y pidieron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

¿Quién murió en el incendio?

Al día siguiente del operativo, la policía confirmó que la víctima fatal era Oscar Armando Fernández. De acuerdo al primer reporte oficial, no había otras personas lesionadas en la zona ubicada entre las calles Casilda y Humberto Primo.

>> Leer más: Incendio fatal en Capitán Bermúdez: un hombre y su pequeño hijo murieron en una casa

Luego del procedimiento, agentes del Comando Radioeléctrico dieron aviso de la muerte del hombre de 80 años y la investigación pasó a manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El informe preliminar de los Bomberos Zapadores indica que el incendio se produjo por un accidente, aunque restan otras medidas para descartar otras hipótesis.

Según fuentes oficiales, la policía llegó al lugar pasadas las 21.20. En ese momento ya había personal de las fuerzas federales en el lugar y luego se sumaron los médicos del Sies. El registro de las actuaciones quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 12ª. Mientras tanto, la fiscal Valeria Piazza Iglesias se hizo cargo de la pesquisa.

Noticias relacionadas
La iniciativa busca dar sostenibilidad económica a los 5.300 inmuebles catalogados en Rosario, para que la protección del patrimonio no implique decadencia o abandono.

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

El intendente Pablo Javkin presentará en las próximas horas los detalles del presupuesto 2026 que, se anuncia, tendrá superávit por quinto año consecutivo.

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

el tiempo en rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Un repaso por los títulos más vendidos en la Feria del Libro Rosario 2025

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Lo último

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus

Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus

El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Gracias al equilibrio fiscal y una reducción histórica de la deuda, la Intendencia tendrá disponibles $336 mil millones para infraestructura
Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa
La Ciudad

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Policiales
Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus
POLICIALES

Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus

Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas

Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

La Ciudad
Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa
La Ciudad

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
Economía

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
La Ciudad

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Por Nachi Saieg

Zoom

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles