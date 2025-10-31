Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

Luego de la denuncia de un incendio en el barrio Ludueña , la policía confirmó este jueves la muerte de un anciano dentro de la vivienda en llamas . En primera instancia, los encargados del operativo encontraron indicios de que el siniestro se produjo por un accidente.

La investigación comenzó a la noche, cuando Gendarmería Nacional fue a inspeccionar una casa ubicada sobre Camilo Aldao al 100 . Más tarde, las fuerzas de seguridad provinciales se sumaron al operativo porque había una persona atrapada dentro del inmueble.

Los Bomberos Zapadores enviaron a una dotación del cuartel oeste y lograron apagar las llamas. Más tarde encontraron el cuerpo del hombre de 80 años y pidieron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Al día siguiente del operativo, la policía confirmó que la víctima fatal era Oscar Armando Fernández . De acuerdo al primer reporte oficial, no había otras personas lesionadas en la zona ubicada entre las calles Casilda y Humberto Primo.

Luego del procedimiento, agentes del Comando Radioeléctrico dieron aviso de la muerte del hombre de 80 años y la investigación pasó a manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El informe preliminar de los Bomberos Zapadores indica que el incendio se produjo por un accidente, aunque restan otras medidas para descartar otras hipótesis.

Según fuentes oficiales, la policía llegó al lugar pasadas las 21.20. En ese momento ya había personal de las fuerzas federales en el lugar y luego se sumaron los médicos del Sies. El registro de las actuaciones quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 12ª. Mientras tanto, la fiscal Valeria Piazza Iglesias se hizo cargo de la pesquisa.