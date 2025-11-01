La Capital | Chinaski

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes de la Uader confirmó que los testimonios recabados involucran a otros psicólogos además de Javier Pérez

1 de noviembre 2025 · 08:41hs
El Doctor Chinaski trabajó en Paraná hasta mayo de 2024.

Luego de la viralización de un video y denuncias en redes sociales contra el Doctor Chinaski, directivos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) confirmaron que recibieron distintos testimonios sobre violencia de género, acoso o abuso en Paraná. Las declaraciones fueron recabadas en paralelo con la actuación de la Justicia penal.

La secretaria de Comunicación de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes (FHAYCS), Mariana Broggi, aclaró que no puede sancionar al psicólogo rosarino Javier Pérez, ya que actualmente no trabaja allí. No obstante, ratificó que están a disposición del Ministerio Público Fiscal de la provincia, incluso antes de que se abriera la investigación judicial.

En el marco del protocolo de actuación frente a las violencias y conductas discriminatorias, la institución organizó reuniones con agrupaciones estudiantiles para averiguar si hubo irregularidades. En diálogo con LT8, la exsecretaria Mujeres, Género y Diversidad entrerriana dijo que "se nombraron literalmente" situaciones de violencia de género, acoso y abuso que involucran a varios docentes.

¿Qué pasó con el Doctor Chinaski en Paraná?

El Doctor Chinaski, nombre artístico adoptó en radio y en redes sociales, presentó la renuncia a su cargo en la Uader en mayo de 2024. La facultad decidió revisar su actuación a partir de la publicación de denuncias anónimas en redes sociales y la grabación de una charla en un stream, donde contó que algunas pacientes habían querido tener sexo con él.

"Las personas que han sufrido violencia o están en situación de vulnerabilidad hablan cuando pueden", explicó Broggi en cuanto a la investigación sumaria. En esta instancia recabaron testimonios referidos a exámenes, pero también sobre "algunas cuestiones que excedían el ámbito universitario" y ocurrían en los consultorios de psicólogos que ejercían su función docente.

A partir de la repercusión que tuvieron el video y los testimonios anónimos contra Pérez, la FHAYCS le envió una nota a la Unidad Fiscal de Género de Paraná para ponerse a disposición. Después, el organismo judicial abrió una investigación penal y mandó un oficio para recabar toda la información disponible sobre posibles víctimas de delitos.

En cuanto a la situación de los integrantes actuales de equipos de cátedra, Broggi anticipó: "Si hay alguna conducta indebida o surge alguna denuncia o presentación donde se comprueba algo de esto que se ha dicho en redes sociales, por supuesto que se avanza en tomar medidas". La decisión final queda en manos del tribunal de la Uader a partir de una propuesta presentada ante el consejo directivo, que ya ha impulsado juicios académicos y apartado docentes en otros casos.

"Lo único que no puede pasar es la ausencia de la palabra ante estas situaciones", manifestó la secretaria de Comunicación de la facultad. Asimismo expresó su rechazo a título personal frente a las declaraciones del psicoanalista rosarino: "Me parece un espanto, horrible, desagradable".

¿Qué dijo el Doctor Chinaski?

La investigación judicial en Paraná comenzó a raíz de la viralización de una parte del programa "La Barbería de Choy", donde el Doctor Chinaski fue a charlar como invitado el martes 14 de octubre. En esa oportunidad, comentó: "Siempre que viene al consultorio una chica que se autopercibe linda, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar".

Pérez afirmó que estuvo en esa situación en muchas oportunidades y le preguntaron qué hay que hacer ante una propuesta de ese tipo. "Sencillamente le decís que vos estás con el psicoanálisis. Yo estoy enamorado del psicoanálisis", contestó.

A continuación, el psicólogo puntalizó: "No es que el analista no puede coger con los pacientes por un impedimento moral, es un impedimento lógico. Si vos cogés con los pacientes, después no pueden asociar libremente, no lo podés analizar". Estas declaraciones empezaron a amplificarse en Instagram a lo largo de la última semana. Después del clip, en la misma cuenta se publicaron varios testimonios sobre situaciones de violencia de género y abuso que involucran a Chinaski.

El último martes, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario abordó el tema en un comunicado que no menciona directamente al influencer. "Este directorio manifiesta el máximo rechazo a opiniones vertidas que contraríen el espíritu de nuestro Código de Ética profesional", señalaron desde la institución. Dos días más tarde, el abogado y asesor legal del Colegio de Psicólogos de Rosario, Marcelo Martínez, confirmó a la apertura de otra investigación administrativa que puede derivar en la quita de la matrícula.

