La Capital | Negocios | remeras

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Dos amigos se volvieron socios de 1810, una firma de indumentaria que honra las raíces argentinas con diseños de remeras de vanguardia y fabricación 100% local.

31 de octubre 2025 · 09:13hs
El Chiqui Tapia exhibiendo una remera de la marca rosarina 1810.

Foto: gentileza 1810.

El Chiqui Tapia exhibiendo una remera de la marca rosarina 1810.

La marca 1810 nace hace dos años con las ganas de hacer ropa que represente al país. Con esta idea simple pero difícil de plasmar, dos emprendedores se arriesgaron a un negocio que desde el año pasado crece de forma digital y ya logró llegar a las manos de famosos como los cantantes Fito Páez, Lali, Nicki Nicole y de figuras del fútbol como el Chiqui Tapia y Juan Cruz Komar. “Partimos de la idea de que Argentina hoy en día está de moda en el mundo”, expresó Juan Manuel De la Torre, uno de los dos jóvenes a cargo del proyecto, junto a Esteban Suárez.

Los amigos pensaron en emprender juntos y en 2024 decidieron que el rubro textil ofrecía una buena oportunidad para confeccionar una marca desde cero. No fue tarea sencilla: cada uno tenía su trabajo, el cual mantienen al día de hoy. Juan Manuel es contador y ocupa un puesto en una empresa turística, mientras que Esteban trabaja para el exterior en el sector tecnológico. Pero las ganas de llevar adelante el proyecto fueron fuertes y pusieron manos a la obra para armar la marca desde cero.

“Argentina se percibe como algo atractivo, y quisimos aprovechar eso. Si tenemos ganas de ponernos algo que nos identifique, podemos usar la remera de la Selección, pero nosotros queríamos ropa con estilo, que nos represente. También priorizamos la calidad, por eso en dos años hicimos solo seis diseños, porque queremos que cada uno sea cuidado y estéticamente lindo, incluyendo desde las telas que se usan hasta el bordado”, contó De la Torre en diálogo con Negocios de La Capital.

Una idea rentable desde Rosario

Las primeras confecciones salieron a la venta en junio del año pasado. Los emprendedores las dividieron en dos colecciones: por un lado, la línea 1810, que cuenta con tres ediciones, y por otro, la línea Patria, que cuenta con cuatro. Cada edición se diferencia por el diseño del reverso y el color del bordado delantero, pero todas son de mangas cortas y “sin género”, por lo que están pensadas para hombres y mujeres por igual. Los precios van de $35.000 a $45.000, dependiendo del modelo que se elija.

remeras 1810
Diseño de remera “La República”, de la marca creada por los emprendedores.

Diseño de remera “La República”, de la marca creada por los emprendedores.

En un inicio, invirtieron una pequeña suma de ahorros que tenían para comprar la tela, pagar el diseño, el packaging y la web desde donde realizan la venta. “Al principio no teníamos ningún conocimiento sobre cómo hacer una remera: pedimos recomendaciones de talleres y, con una diseñadora de moda, armamos el molde. Una señora del sur de Rosario se encargó de los bordados y trabajamos con un taller local para la confección. La tela es nacional, producida por la firma Teneplatex, que cultiva su propio algodón en Argentina. Es de excelente calidad”, remarcó el emprendedor.

>>Leer más: Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Si bien los amigos piensan cada nuevo diseño con detalle, trabajan en equipo junto a los diseñadores Cecilia Gregoret y Mauricio Dinelli. Este último es artista plástico y fue quien creó el logo y la identidad visual de 1810, además de ponerle sello a la primera tanda de 200 remeras que lanzaron desde la marca. Luego llegaría Cecilia con nuevas propuestas y así se fue complementando el trabajo.

“Vendimos todo en menos de un mes. Lo particular fue que era una única edición y se agotó enseguida, sobre todo por internet. Nos compraron desde Europa, gente que estaba viviendo en países como España, Italia o República Checa, y también personas que estaban acá en Argentina. La idea ahora es expandir nuestros modelos, crear más remeras, buzos, gorras y medias”, aseguró De la Torre.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por 1810 (@1810.ar_)

Marketing y posicionamiento

El crecimiento de 1810 no solo se apoyó en la calidad del producto, sino también en una estrategia de difusión orgánica que combinó vínculos personales y presencia digital. Las redes sociales fueron clave para posicionar la marca, sobre todo a partir de figuras públicas que comenzaron a usar sus prendas y compartirlas en sus plataformas. Un caso fue el del músico Fito Páez, que recibió una remera y se sacó una foto en la calle Abbey Road, en Londres, que luego subió a su cuenta de Instagram, traccionando hacia la marca una gran cantidad de público nuevo.

“Se la dimos a través de un conocido y esa publicación nos dio un gran impulso, porque la marca empezó a reconocerse a partir de la publicación de Fito”, confesó el emprendedor. También Chiqui Tapia subió una foto con la remera en el predio de la AFA. Otras figuras que tienen una en su poder son las cantantes Lali, a quien se la dieron cuando vino a Rosario y visitó el bar Casa Brava, y Nicki Nicole. Según explicó el joven, los contactos surgen siempre por conocidos que se sienten identificados con la marca y tratan de buscar personas que se identifiquen con el país y con el ser argentino. “Soñamos con que algún día las remeras lleguen a jugadores como Messi o Di María. Nos hemos acercado bastante al mundo del fútbol, y eso nos motiva mucho”.

A futuro, tienen el plan de exportar y que “1810 esté presente en cada punto turístico del mundo”, en palabras de su dueño. Por ahora no cuentan con un local físico, pero la idea es brindarle a la gente un espacio a futuro para que puedan ver las prendas y probarlas. Actualmente están trabajando en nuevas ediciones para el verano y en prendas a estrenar durante el invierno. Su historia recién arranca y todavía queda mucha tela para cortar.

Noticias relacionadas
Antonela Di Gregorio junto a su socio en Sante Café Consciente, Damián Freyre.

Abre en Rosario la primera cafetería de especialidad pensada desde la nutrición consciente

Se viene una nueva edición del Startup Weekend en Rosario, en las instalaciones de Puerto Joven.

Para emprender en tecnología: llega Startup Weekend Rosario 2025

En la planta de Domitec, en Avellaneda, se fabrica la marca de productos de limpieza Sedilé, que está en franco crecimiento en la zona de Santa Fe y Rosario.

Sedilé: la estrategia de la marca de limpieza para pisar fuerte el suelo rosarino

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo último

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en MasterChef Celebrity

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en "MasterChef Celebrity"

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Desde el sindicalismo y el derecho laboral sostienen que los cambios que buscan implementar no generarán más empleo. Además, creen que no se toma con seriedad

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Ovación
Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Policiales
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

La Ciudad
¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe
La Ciudad

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Política

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
Economía

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
La Ciudad

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Por Nachi Saieg

Zoom

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste