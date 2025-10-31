Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

El siniestro vial sucedió este viernes en Urquiza y Santiago. No hubo heridos, pero si alarma por la expansión del fluido. La situación fue controlada por personal de Litoral Gas

Un violento choque entre dos autos en Urquiza y Santiago , en el macrocentro de Rosario derivó en un problema serio con una fuga de gas: uno de los vehículos se subió a la vereda y destruyó una caseta de gas. Eso generó alarma en la zona por la salida del fluido. La situación fue controlada poco después por personal especializado de Litoral Gas, en un operativo de prevención que incluyó a integrantes de Bomberos Zapadores, Protección Civil, Empresa Provincial de Enegía y de Policía provincial

El siniestro vial sucedió poco después de las 8 . Si bien la colisión no causó heridos, sí se produjo una situación de emergencia al resultar dañada una caseta de Litoral Gas que fue impactada por uno de los rodados.

En el lugar estaban presentes efectivos de la Policía provincial, una dotación de Bomberos Zapadores y personal especializado de Litoral Gas , éstos últimos ya trabajando en neutralizar la pérdida.

El choque fue protagonizado por un taxi Toyota Etios que iba por Urquiza y un Toyota Yaris que iba por Santiago. De acuerdo a los datos recolectados por el móvil del LT8, no heridos en la colisión, pero el vehículo particular siguió de largo por Santiago, ascendió a la vereda y destrozó una caseta de gas que estaba sobre un lateral de una colchonería.

En el Toyota iban dos mujeres jóvenes que brindaron sus testimonios a la radio. Contaron que en ese momento iban a clases en la facultad.

"Estamos bien, fue más la desesperación al ver que chocamos contra una caseta de gas y ver que salía el humo blando. Mi amiga pudo salir más rápido y yo alcancé a agarrar el teléfono y llamar a Litoral Gas. Nosotras íbamos a la facultad y al parecer el taxistas no nos vio, no frenó y colisionó conmigo. No pude controlar el auto y nos la dimos contra el edificio. Apenas advertimos la pérdida de gas, procuramos salir lo más rápido posible porque nunca se sabe si puede explotar o no".

"Por suerte, la Policía y los bomberos llegaron rápido y cortaron el tránsito. Afortunadamente a pesar de que el impacto fue fuerte y nos golpeamos la cabeza pudimos salir del auto rápido del auto", contó la joven mientras llegaban al lugar los expertos de Litoral Gas.

Cómo se controló la pérdida de gas

La situación fue controlada alrededor de las 9.30. Pablo Campagna, supervisor de mantenimiento de redes de Litoral Gas, describió como fue el operativo en el lugar para superar el problema. "La situación está controlada porque hicimos un venteo controlado. No hay migración hacia el interior de ninguna vivienda. Chequemos todos los niveles de explosividad y están todos normales. Queremos llevar tranquilidad a los vecinos, no hay ningún problema. No hay que evacuar a nadie. Estamos trabajando junto a Bomberos. Solo el local (la colchonería) mantiene las puertas abiertas para que se ventile por si hay alguna migración hacia el interior. Recién chequeamos el porcentaje y está todo normal", expresó el técnico.

"No es un trabajo difícil el que hay que hacer. El avance de las tareas dependerá de cuando se pueda retirar el vehículo. Una vez que Bomberos saque el auto, iniciaremos la reparación del gabinete ", subrayó Campagna.