La Capital | La Ciudad | gas

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

El siniestro vial sucedió este viernes en Urquiza y Santiago. No hubo heridos, pero si alarma por la expansión del fluido. La situación fue controlada por personal de Litoral Gas

31 de octubre 2025 · 09:50hs
Situación controlada. Personal técnico trabajó sobre la fuga de gas causada por el choque de un auto contra una caseta de Litoral Gas

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Situación controlada. Personal técnico trabajó sobre la fuga de gas causada por el choque de un auto contra una caseta de Litoral Gas
Choque y pérdida de gas en Urquiza y Santiago. Personal de Litoral Gas y bomberos trabajan en el lugar. 

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Choque y pérdida de gas en Urquiza y Santiago. Personal de Litoral Gas y bomberos trabajan en el lugar.  
Operarios de Litoral Gas trabajan en el lugar del choque

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Operarios de Litoral Gas trabajan en el lugar del choque
Choque en Urquiza y Santiago. Uno de los autos subió a la vereda e impactó contra una casilla de gas

Foto: Maxi Klanjscek

Choque en Urquiza y Santiago. Uno de los autos subió a la vereda e impactó contra una casilla de gas

Un violento choque entre dos autos en Urquiza y Santiago, en el macrocentro de Rosario derivó en un problema serio con una fuga de gas: uno de los vehículos se subió a la vereda y destruyó una caseta de gas. Eso generó alarma en la zona por la salida del fluido. La situación fue controlada poco después por personal especializado de Litoral Gas, en un operativo de prevención que incluyó a integrantes de Bomberos Zapadores, Protección Civil, Empresa Provincial de Enegía y de Policía provincial

El siniestro vial sucedió poco después de las 8. Si bien la colisión no causó heridos, sí se produjo una situación de emergencia al resultar dañada una caseta de Litoral Gas que fue impactada por uno de los rodados.

En el lugar estaban presentes efectivos de la Policía provincial, una dotación de Bomberos Zapadores y personal especializado de Litoral Gas, éstos últimos ya trabajando en neutralizar la pérdida.

pérdida de gas por choque
Choque y pérdida de gas en Urquiza y Santiago. Personal de Litoral Gas y bomberos trabajan en el lugar.

Choque y pérdida de gas en Urquiza y Santiago. Personal de Litoral Gas y bomberos trabajan en el lugar.

El choque fue protagonizado por un taxi Toyota Etios que iba por Urquiza y un Toyota Yaris que iba por Santiago. De acuerdo a los datos recolectados por el móvil del LT8, no heridos en la colisión, pero el vehículo particular siguió de largo por Santiago, ascendió a la vereda y destrozó una caseta de gas que estaba sobre un lateral de una colchonería.

En el Toyota iban dos mujeres jóvenes que brindaron sus testimonios a la radio. Contaron que en ese momento iban a clases en la facultad.

"Estamos bien, fue más la desesperación al ver que chocamos contra una caseta de gas y ver que salía el humo blando. Mi amiga pudo salir más rápido y yo alcancé a agarrar el teléfono y llamar a Litoral Gas. Nosotras íbamos a la facultad y al parecer el taxistas no nos vio, no frenó y colisionó conmigo. No pude controlar el auto y nos la dimos contra el edificio. Apenas advertimos la pérdida de gas, procuramos salir lo más rápido posible porque nunca se sabe si puede explotar o no".

choque y pérdida de gas
Choque en Urquiza y Santiago. Uno de los autos subió a la vereda e impactó contra una casilla de gas

Choque en Urquiza y Santiago. Uno de los autos subió a la vereda e impactó contra una casilla de gas

"Por suerte, la Policía y los bomberos llegaron rápido y cortaron el tránsito. Afortunadamente a pesar de que el impacto fue fuerte y nos golpeamos la cabeza pudimos salir del auto rápido del auto", contó la joven mientras llegaban al lugar los expertos de Litoral Gas.

Cómo se controló la pérdida de gas

La situación fue controlada alrededor de las 9.30. Pablo Campagna, supervisor de mantenimiento de redes de Litoral Gas, describió como fue el operativo en el lugar para superar el problema. "La situación está controlada porque hicimos un venteo controlado. No hay migración hacia el interior de ninguna vivienda. Chequemos todos los niveles de explosividad y están todos normales. Queremos llevar tranquilidad a los vecinos, no hay ningún problema. No hay que evacuar a nadie. Estamos trabajando junto a Bomberos. Solo el local (la colchonería) mantiene las puertas abiertas para que se ventile por si hay alguna migración hacia el interior. Recién chequeamos el porcentaje y está todo normal", expresó el técnico.

"No es un trabajo difícil el que hay que hacer. El avance de las tareas dependerá de cuando se pueda retirar el vehículo. Una vez que Bomberos saque el auto, iniciaremos la reparación del gabinete ", subrayó Campagna.

fuga de gas 3
Operarios de Litoral Gas trabajan en el lugar del choque

Operarios de Litoral Gas trabajan en el lugar del choque

Noticias relacionadas
Alteraciones en la conducta, imposibilidad de mantener vínculos, alucionaciones, son síntomas de esquizofrenia.

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Los Bomberos Zapadores trabajan en la vivienda que se incendió este jueves a la noche

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

La iniciativa busca dar sostenibilidad económica a los 5.300 inmuebles catalogados en Rosario, para que la protección del patrimonio no implique decadencia o abandono.

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

El intendente Pablo Javkin presentará en las próximas horas los detalles del presupuesto 2026 que, se anuncia, tendrá superávit por quinto año consecutivo.

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo último

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en MasterChef Celebrity

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en "MasterChef Celebrity"

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Desde el sindicalismo y el derecho laboral sostienen que los cambios que buscan implementar no generarán más empleo. Además, creen que no se toma con seriedad

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Ovación
Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Policiales
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

La Ciudad
¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe
La Ciudad

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Política

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
Economía

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
La Ciudad

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Por Nachi Saieg

Zoom

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste