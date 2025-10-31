La Capital | Política | escrutinio

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por la Ciudad de Buenos Aires

El conteo final confirmó el resultado del provisorio y el jefe de la UCR nacional ingresará a la Cámara baja el 10 de diciembre próximo

31 de octubre 2025 · 16:47hs
Casi 100 mil porteños eligieron nuestra propuesta

Foto: Archivo / La Capital.

"Casi 100 mil porteños eligieron nuestra propuesta", aseveró Martín Lousteau.

Tras días de tironeos, la Justicia electoral confirmó este viernes que el senador nacional Martín Lousteau se quedará con la banca 13 en la Cámara de Diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era disputada con La Libertad Avanza (LLA), fuerza que ganó por amplia diferencia en la capital del país.

“Se acaba de cerrar el escrutinio definitivo en la ciudad de Buenos Aires y, como lo marcó el provisorio, casi 100 mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional”, dijo Lousteau.

El escrutinio definitivo

“En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 sufragios para poder sumar un diputado”, confirmó el futuro ocupante de una banca de la Cámara baja por el sello de Ciudadanos Unidos, filial local del frente de gobernadores Provincias Unidas (PU).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GugaLusto/status/1984273475876339909&partner=&hide_thread=false

A pesar de las dudas que existían de si al titular de la UCR nacional le daban los votos obtenidos para llegar a Diputados —según el sistema D'Hondt de reparto de escaños—, el economista comunicó que el escrutinio definitivo confirmó el resultado del domingo pasado y reafirmó su poltrona.

“Durante estos cinco días tuvimos que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo, cuándo no era así", retrucó Lousteau a LLA.

>>Leer más: Escrutinio definitivo: qué podría pasar con la banca que Lousteau pelea voto a voto con LLA

En La Libertad Avanza, que ganó en las 15 comunas porteñas, buscaban disputarle la banca al radical y que en su lugar ingresara Valeria Rodrigues Trimarchi.

La espera de Lousteau

“Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales”, dijo Lousteau.

"Una vez más, se comprueba que los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones", concluyó Lousteau.

