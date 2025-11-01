La Capital | Ovación | Central

Ovando, tras el gran triunfo de Central con un gol suyo: "Siento que hice un partido inteligente"

El zaguero central que ingresó por Komar mostró firmeza en la marca, siempre entregó confianza y hasta se dio el lujo de convertir su primer tanto

Elbio Evangeliste

1 de noviembre 2025
Ignacio Ovando anotó de cabeza y festejó con sus compañeros.

Entre tantas cosas buena que se trajo Central desde Córdoba en el triunfo ante Instituto estuvo la producción de Ignacio Ovando, el juvenil de 18 años que sumó su segundo partido en primera y que lo hizo con mucha suficiencia.

“Creo que hice un partido inteligente”, fue una de las frases que tiró el zaguero central en diálogo con Ovación después de lo que fue una noche de ensueño, para el Canalla y para él en particular, ya fue el autor de uno de los goles de la victoria auriazul en Alta Córdoba.

“Me parece que el momento de mayor nerviosismo fue cuando me tocó debutar porque era un partido casi decisivo contra River, un rival directo en la pelea por la tabla anual”, dijo Ovando. Y agregó: “Fue muy lindo poder entrar en aquel partido como en este y jugar un minuto o 20 es hermoso. Eso sí, siempre con la concentración plena porque es lo que se merece el grupo”.

De aquel debut ante River a esto

Ovando venía de debutar justamente en ese partido contra River, en el Gigante de Arroyito, en el que ingresó en los últimos minutos. Pero en esta ocasión fue diferente, porque cuando le tocó entrar, fue con mucho más tiempo por delante.

“Creo que hice un partido inteligente, que es lo que pedía justamente el partido, porque estábamos 1 a 1. El trámite exigía seriedad, concentración, no perder duelos, tanto terrestres como aéreos y, por supuesto, todo lo que se pueda aportar en ataque”, razonó el juvenil de apenas 18 años.

Y como no podía ser de otra forma, el futbolista hizo referencia a lo que fue su gol, el tercero de Central en el partido. “Fue una alegría tremenda. Poder darle esa alegría a mi familia fue lo primero que se me vino a la cabeza y es muy lindo poder convertir”, dijo.

El análisis de Ovando sobre la pegada de Di María

Ovando comentó que fue con confianza a buscar el tiro libre de Ángel Di María. En cuanto a su estrategia, precisó. “ Siempre veo que en los entrenamientos suele poner esas pelotas ahí. Traté de ganarle a mi marca y meterme en una posición que genere peligro".

Central se trajo tres puntos clave desde Córdoba, que le aseguraron el primer puesto en la tabla anual.

Más allá del gol, lo que fue claro y notorio fue la suficiencia con la que Ovando ingresó y cómo se acomodó al partido de inmediato. Estuvo muy firme en la marca, ganando tanto de abajo como de arriba y, lo más importante, siempre con mucha confianza con la pelota en los pies.

El defensor mostró todo siendo muy joven y en su segundo partido en primera división, ambos ingresando desde el banco de suplentes. Fueron más de 40 minutos en cancha en los que, sin dudas, le demostró al entrenador que es una alternativa viable. En realidad, es la variante más a mano que le quedó al técnico canalla después de la dura lesión que sufrió Carlos Quintana en La Plata.

El valor del triunfo

“Siento que el triunfo vale muchísimo, pero lo que más vale es el premio al desgaste que hace el equipo durante la semana y que queda plasmado en el partido”, razonó el defensor canalla en relación a los tres puntos logrados en Alta Córdoba.

Tras aquel debut ante River, Ovando le contó a Ovación cómo tenía pensado manejar la situación desde lo emocional y de una forma similar razonó ahora, después de su segundo partido, pero habiendo convertido su primer gol.

“Seguramente es algo para tener en cuenta. Yo vengo trabajando en lo psicológico hace años y eso me ayudó a estar donde estoy, tanto lo psicológico como en lo técnico y lo táctico. Pero en todo eso hay que ir mejorando todos los días”, confió el jugador.

