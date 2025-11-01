Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

La policía de Villa Gobernador Gálvez arrestó a un joven de 27 años tras una denuncia por violencia de género y encontró una escopeta escondida

Un joven de Villa Gobernador Gálvez fue detenido este sábado por una golpiza a su pareja . De acuerdo al primer reporte oficial, estaba ebrio y agredió a la mujer con un palo después de una discusión. Además le secuestraron un arma de fuego en la casa.

El operativo por violencia de género se llevó a cabo durante las primeras horas de la madrugada al sur de Rosario. En primera instancia, las autoridades confirmaron que la denunciante estaba fuera de peligro y no había sufrido lesiones que requirieran tratamiento en un hospital u otro centro de salud.

El sospechoso de 27 años no sólo quedó bajo arresto por la agresión a la muchacha. También lo investigarán por el hallazgo de una escopeta que había escondido antes de la llegada de las fuerzas de seguridad provinciales al domicilio en el que estaban ambos.

De acuerdo al relato de la denunciante, su pareja la insultó y le pegó con un palo mientras estaba alcoholizado . Ante esta situación, decidió llamar a la policía y el procedimiento concluyó con la aprehensión del joven.

Ezequiel P. fue identificado alrededor de las 2 de la mañana, cuando agentes del Comando Radioeléctrico fueron a inspeccionar una vivienda en Thomas Edison al 800. Desde allí lo trasladaron hasta la comisaría 29ª para continuar con la investigación.

Durante el operativo, la joven agredida dijo que el presunto agresor tenía un arma de fuego. A partir de este testimonio, los policías secuestraron una escopeta recortada de calibre 12 en la terraza de la casa ubicada cerca de la colectora sur de avenida Circunvalación.

Además del arresto, los uniformados confirmaron el hallazgo de 11 cartuchos intactos y otro percutido. La evidencia quedó a disposición de la Justicia provincial tras la aprehensión.