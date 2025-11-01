La Capital | Policiales | Pareja

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

La policía de Villa Gobernador Gálvez arrestó a un joven de 27 años tras una denuncia por violencia de género y encontró una escopeta escondida

1 de noviembre 2025 · 10:27hs
El sospechoso quedó bajo arresto por la acusación de su pareja.

Foto: Policía de Santa Fe.

El sospechoso quedó bajo arresto por la acusación de su pareja.

Un joven de Villa Gobernador Gálvez fue detenido este sábado por una golpiza a su pareja. De acuerdo al primer reporte oficial, estaba ebrio y agredió a la mujer con un palo después de una discusión. Además le secuestraron un arma de fuego en la casa.

El operativo por violencia de género se llevó a cabo durante las primeras horas de la madrugada al sur de Rosario. En primera instancia, las autoridades confirmaron que la denunciante estaba fuera de peligro y no había sufrido lesiones que requirieran tratamiento en un hospital u otro centro de salud.

El sospechoso de 27 años no sólo quedó bajo arresto por la agresión a la muchacha. También lo investigarán por el hallazgo de una escopeta que había escondido antes de la llegada de las fuerzas de seguridad provinciales al domicilio en el que estaban ambos.

¿Qué dijo la pareja del joven detenido?

De acuerdo al relato de la denunciante, su pareja la insultó y le pegó con un palo mientras estaba alcoholizado. Ante esta situación, decidió llamar a la policía y el procedimiento concluyó con la aprehensión del joven.

Ezequiel P. fue identificado alrededor de las 2 de la mañana, cuando agentes del Comando Radioeléctrico fueron a inspeccionar una vivienda en Thomas Edison al 800. Desde allí lo trasladaron hasta la comisaría 29ª para continuar con la investigación.

>> Leer más: Violencia familiar y de género, una problemática que preocupa al Poder Judicial

Durante el operativo, la joven agredida dijo que el presunto agresor tenía un arma de fuego. A partir de este testimonio, los policías secuestraron una escopeta recortada de calibre 12 en la terraza de la casa ubicada cerca de la colectora sur de avenida Circunvalación.

Además del arresto, los uniformados confirmaron el hallazgo de 11 cartuchos intactos y otro percutido. La evidencia quedó a disposición de la Justicia provincial tras la aprehensión.

Noticias relacionadas
El edificio de La Paz al 700, donde ayer murió un hombre de 78 años. La Justicia investiga en qué circunstancias sucedió todo. 

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

sexualidad y pareja: cuando el deseo esta atado a la crisis economica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Marcelo Bailaque. El exjuez federal pisó la causa del robo de 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán durante 14 años.

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Los elementos secuestrados a la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera.

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Lo último

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

Ybarlucea: jornada de la Defensoría del Pueblo sobre derechos

Ybarlucea: jornada de la Defensoría del Pueblo sobre derechos

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

La Sala IV de ese tribunal anuló un fallo de la Cámara Federal de Rosario y restableció el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Con la disrupción a Milei le fue bien. ¿Para qué cambiar?

Por Jorge Asís
Política

Con la disrupción a Milei le fue bien. ¿Para qué cambiar?

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

El Estado le cargó al sistema privado de salud enfermedades y tratamientos sin contrapartidas
Información General

"El Estado le cargó al sistema privado de salud enfermedades y tratamientos sin contrapartidas"

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Ovación
Lucas Bernardi: Para Newells, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

Lucas Bernardi: Para Newells, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha

Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

Otra actuación y gol de penal de Ángel Di María para otro enorme objetivo cumplido en Central

Otra actuación y gol de penal de Ángel Di María para otro enorme objetivo cumplido en Central

Ariel Holan destacó no solo el trabajo de la primera sino también el de las inferiores

Ariel Holan destacó no solo el trabajo de la primera sino también el de las inferiores

Policiales
Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Milei y Macri finalmente cenarán este viernes en la Quinta de Olivos
Política

Milei y Macri finalmente cenarán este viernes en la Quinta de Olivos

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro
LA CIUDAD

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV
La Ciudad

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán