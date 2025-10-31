Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Ovación
Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba
Ovación
El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación
Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Política
Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Policiales
Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Economía
El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía
China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
LA CIUDAD
Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
La Ciudad
Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
Zoom
El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo
Política
Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política
"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Información General
Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
POLICIALES
Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
La Ciudad
Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
Política
Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones
La Ciudad
La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
Información General
La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"
Política
Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
POLICIALES
Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste