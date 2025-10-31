Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus El incidente sucedió este viernes a la madrugada en Santa Fe y Castellanos. Un hombre y una mujer terminaron detenidos. La agente sufrió traumatismo de rodilla. 31 de octubre 2025 · 07:29hs

Foto: Policía de Santa Fe. El automóvil con el que atropellaron a una mujer policía al evadir un control en la zona de la Terminal de Omnibus. . Foto: Policía de Santa Fe. El hombre que atropelló a la mujer policía en inmediaciones de la Terminal de Omnibus

Un grave caso de desobediencia a la autoridad y lesiones sucedió este viernes a la madrugada muy cerca de la Terminal de Ómnibus. Un hombre y una mujer se negaron a identificarse durante un control de rutina en la calle y al intentar escapar en auto atropellaron a una mujer policía. La pareja quedó detenida, mientras que la mujer policía tuvo que ser trasladada en ambulancia un sanatorio céntrico al sufrir un severo traumatismo de rodilla.

Según fuentes oficiales, todo sucedió alrededor de las 3 de hoy en Santa Fe y Castellanos, a pocos metros del sector de ingreso y salida de ómnibus de la Terminal Mariano Moreno. De acuerdo con la versión oficial, agentes de la Brigada de Orden Urbano, en un procedimiento de rutina, intentaron identificar a un hombre y una mujer que estaban a bordo de un automóvil BMW modelo X4 281.

En ese momento, la mujer bajó del vehículo y comenzó a increpar a los policías. Los voceros indicaron que acto seguido, el compañero de la mujer también bajó del coche para insultar al personal policial. La secuencia del hecho continuó con la pareja, volviendo a subir al auto y con el hombre ubicándose al frente del volante.

Cómo fue la agresión a la mujer policía Según esa versión, el conductor puso en marcha el vehículo y avanzó con toda intención de huir, pero en esa maniobra atropelló a la agente Carla O., de 35 años, quien sufrió una seria lesión en una rodilla.

>> Leer más: Evadió un control y atropelló e hirió a un agente de tránsito en barrio Alberdi Los infractores fueron detenidos de inmediato, mientras que la mujer policía fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y trasladada a un sanatorio céntrico. A. Aníbal, de 55 años, y Claudia M, de 54 años, fueron detenidos acusados de desobediencia y lesiones y fueron derivados a la Seccional 2ª.