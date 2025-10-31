La Capital | Policiales | mujer policía

Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus

El incidente sucedió este viernes a la madrugada en Santa Fe y Castellanos. Un hombre y una mujer terminaron detenidos. La agente sufrió traumatismo de rodilla.

31 de octubre 2025 · 07:29hs
El automóvil con el que atropellaron a una mujer policía al evadir un control en la zona de la Terminal de Omnibus. .

Foto: Policía de Santa Fe.

El automóvil con el que atropellaron a una mujer policía al evadir un control en la zona de la Terminal de Omnibus. .
El hombre que atropelló a la mujer policía en inmediaciones de la Terminal de Omnibus

Foto: Policía de Santa Fe.

El hombre que atropelló a la mujer policía en inmediaciones de la Terminal de Omnibus

Un grave caso de desobediencia a la autoridad y lesiones sucedió este viernes a la madrugada muy cerca de la Terminal de Ómnibus. Un hombre y una mujer se negaron a identificarse durante un control de rutina en la calle y al intentar escapar en auto atropellaron a una mujer policía. La pareja quedó detenida, mientras que la mujer policía tuvo que ser trasladada en ambulancia un sanatorio céntrico al sufrir un severo traumatismo de rodilla.

Según fuentes oficiales, todo sucedió alrededor de las 3 de hoy en Santa Fe y Castellanos, a pocos metros del sector de ingreso y salida de ómnibus de la Terminal Mariano Moreno. De acuerdo con la versión oficial, agentes de la Brigada de Orden Urbano, en un procedimiento de rutina, intentaron identificar a un hombre y una mujer que estaban a bordo de un automóvil BMW modelo X4 281.

En ese momento, la mujer bajó del vehículo y comenzó a increpar a los policías. Los voceros indicaron que acto seguido, el compañero de la mujer también bajó del coche para insultar al personal policial. La secuencia del hecho continuó con la pareja, volviendo a subir al auto y con el hombre ubicándose al frente del volante.

Cómo fue la agresión a la mujer policía

Según esa versión, el conductor puso en marcha el vehículo y avanzó con toda intención de huir, pero en esa maniobra atropelló a la agente Carla O., de 35 años, quien sufrió una seria lesión en una rodilla.

>> Leer más: Evadió un control y atropelló e hirió a un agente de tránsito en barrio Alberdi

Los infractores fueron detenidos de inmediato, mientras que la mujer policía fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y trasladada a un sanatorio céntrico. A. Aníbal, de 55 años, y Claudia M, de 54 años, fueron detenidos acusados de desobediencia y lesiones y fueron derivados a la Seccional 2ª.

Noticias relacionadas
Peritos del gabinete criminalístico en la escena del crimen de Laura Ramona Benítez. 

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

El edificio de La Paz al 700 donde el martes mataron a un hombre de 78 años

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

El cuerpo de Carlos Osmar Zwetzig fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia y determinar si hubo homicidio.

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Crimen en zona sur. Sucedió en San Martín al 7000. Allí mataron a una mujer e hirieron a otras dos personas. 

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Lo último

El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Gracias al equilibrio fiscal y una reducción histórica de la deuda, la Intendencia tendrá disponibles $336 mil millones para infraestructura
Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Policiales
Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas
Policiales

Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

La Ciudad
Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
Economía

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
La Ciudad

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Por Nachi Saieg

Zoom

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles