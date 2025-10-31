La Capital | La Ciudad | La Favorita

Curiosidad, changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China Rosario

El Mall China Rosario llena el subsuelo de La Favorita. En diálogo con La Capital, Guillermo Nudenberg, celebró el regreso de la actividad al histórico edificio

31 de octubre 2025 · 19:59hs
Mall China abrió sus puertas en el subsuelo de La Favorita en Rosario 

Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Mall China abrió sus puertas en el subsuelo de La Favorita en Rosario 

La esquina de Sarmiento y Córdoba se llenó de color y de música este jueves durante todo el día y hoy siguió el movimiento. Es que el emblemático subsuelo de La Favorita en Rosario volvió a llenarse de movimiento con la apertura del esperado Mall China. Se trata de una nueva propuesta comercial que reúne miles de artículos de diferentes rubros y marca el desembarco en Argentina del Grupo Ni como minorista.

En su primer día de apertura al público, el local se convirtió en una atracción para los rosarinos: curiosos recorrieron los pasillos del nuevo espacio no solo para comprar, sino también para descubrir el local con tranquilidad. Entre góndolas repletas y changuitos que avanzaban sin amontonarse en ningún sector, había tanto para ver que caminar por Mall China se sentía casi como un paseo peatonal. Lo que quedó claro es que nadie salió con las manos vacías: todos se fueron con una bolsa o con el carrito lleno.

Más de 8 mil productos chinos

Mall China es una multitienda que acerca a los rosarinos más de 8.000 productos fabricados en 55 empresas chinas. Su diferencial radica en que los acuerdos se realizan de forma directa con los fabricantes, lo que permite ofrecer artículos de buena calidad a precios competitivos.

El local tiene una gran oferta de decoración, marroquinería, tecnología, belleza, librería, jardinería y regalería, además de una sección dedicada a las mascotas. Pensado como un espacio para recorrer, descubrir y disfrutar, combina diseño, funcionalidad y accesibilidad, con productos importados directamente desde China bajo control de calidad y logística centralizada por el grupo empresario.

La Capital estuvo presente en la inauguración oficial, realizada este jueves en el subsuelo de La Favorita, y conversó con Guillermo Nudenberg, que es quien lidera junto a Gabriel Redolfi la recuperación del histórico edificio para devolverle vida al corazón comercial de Rosario. Para el empresario, esta apertura representa mucho más que una nueva tienda: "Es parte del redescubrimiento y la puesta en marcha de La Favorita, porque le faltaba el subsuelo, que está muy arraigado en la memoria de los rosarinos. Le devuelve vida a este lugar tan querido".

>> Leer más: Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Qué se puede encontrar en el Mall China

Desde el primer día de la apertura de Mall China, el subsuelo de La Favorita se llenó de rosarinos que llegan con curiosidad y entusiasmo. Cada pasillo se transformó en un paseo peatonal, con changuitos que avanzan entre góndolas repletas y miradas atentas a cada detalle. Algunos se detienen a observar los precios, mientras otros curiosean, sacan fotos y descubren productos originales.

Los estantes exhiben una gran variedad de artículos: anillos, collares, productos de belleza y también decoración para el hogar. Espejos con luces, de distintos tamaños y formas, se mezclan con objetos decorativos que llaman la atención de quienes recorren el Mall China.

mall1

Tres pasillos completos están dedicados a tuppers y utensilios de cocina, con materiales y colores para todos los gustos. También hay cortinas para baño, artículos de librería y decoración para fiestas. De hecho, la Navidad ya se empieza a sentir en el aire con productos de decoración muy diversos: árboles de distintos tamaños, luces, guirnaldas e incluso un Papá Noel a pilas que baila, hace acrobacias y se roba todas las miradas. Una invitación para los clientes a sacar fotos y videos.

mall3

En otro sector, el área de mascotas ofrece desde cuchas y correas hasta juguetes para gatos y perros. Más allá, el sector deportes reune pelotas de fútbol y básquet, patinetas, raquetas y paletas de pádel.

La escena se repite una y otra vez: bolsas, caras de curiosidad y changuitos repletos en un subsuelo que vuelve a latir con fuerza en pleno centro rosarino.

Una inauguración con ritmo, tradición y largas filas

La jornada de inauguración fue este jueves 30 de octubre y comenzó con un espectáculo lleno de energía: una danza tradicional de China que se desarrolló en la entrada principal de La Favorita sobre Sarmiento y Córdoba. El show, acompañado de música, tambores y dos grandes dragones, marcó el redescubrimiento del emblemático edificio La Favorita.

Mientras el evento se desarrollaba, los rosarinos y transeúntes de la peatonal Córdoba se detuvieron a observar el espectáculo. Otros, en cambio, ya formaban filas para poder ingresar al local una vez finalizada la ceremonia. Minutos antes de la apertura oficial, en La Favorita ya había largas filas de personas que esperaban con expectativa para conocer el nuevo espacio.

image

“Vimos las publicaciones en redes y quisimos pasar a ver de qué se trataba”, contó una de las personas que aguardaba en la fila, mientras observaba el desfile de los dragones desde el primer piso del emblemático edificio.

Embed

Entre los presentes en la jornada de inauguración estuvieron el intendente Pablo Javkin, el empresario del Grupo Ni, Youying Ni —a quienes todos llaman Julio—, junto a Guillermo Nudenberg y Gabriel Redolfi, referentes de la recuperación y gestión del edificio de La Favorita.

Luego del espectáculo, las autoridades y los invitados descendieron al subsuelo para su apertura oficial. Allí se realizó el corte de cinta inaugural, y los directivos del grupo ofrecieron unas breves palabras de agradecimiento y bienvenida.

La palabra de Guillermo Nudenberg

Tras la inauguración de Mall China, Guillermo Nudenberg, en conversación con La Capital, celebró la apertura y dio detalles del nuevo espacio comercial: “Esto es un multirubro, un gran bazar —llamémosle así—, pero la palabra le queda chica porque tiene prácticamente de todo”, explicó. “Ahora vemos mucha presencia de artículos navideños, pero también van a encontrar deportes, decoración, hogar, productos para mascotas, librería, marroquinería”, describió.

El empresario aprovechó la ocasión para distinguir al titular del Grupo Ni: “Quiero agradecerle a Julio por haber confiado en Rosario y en La Favorita para su primer desembarco en el interior del país”. Sobre la oferta de productos, Nudenberg resaltó que “Julio es importador directo” y en este sentido se trae todo directamente desde China sin intermediarios.

Antes de cerrar, Nudenberg adelantó una de las propuestas que acompañan la apertura: “Julio tiene preparadas varias sorpresas. Entre ellas, el sorteo de un auto 0 km y más de 30 premios. Así que invitamos a todos a acercarse, recorrer el lugar y participar.”

El sorteo de un 0KM para navidad

El Grupo Ni anunció para esta apertura que harán un sorteo con grandes premios el próximo 23 de diciembre. Con compras mayores a $20.000 los clientes participarán del sorteo de un auto 0 km. Además, hay otros premios: una heladera dos puertas Whirlpool, un televisor Noblex 75 pulgadas, una notebook HP Intel I5, 10 órdenes de compra en Mall China por $200.000 y 20 órdenes de compra por $100.000.

