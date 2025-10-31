La Capital | La Ciudad | tránsito

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia

El municipio dispuso operativos que alterarán la circulación hoy por del Festival Palau y el partido de Newell's y mañana por el Festival Bandera

31 de octubre 2025 · 14:42hs
El Festival Palau combina religión y música. Lucas Bernardi vuelve a ser técnico de Newells. Ricardo Mollo llega con Divididos al Festival Bandera.

Archivo

El Festival Palau combina religión y música. Lucas Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's. Ricardo Mollo llega con Divididos al Festival Bandera.
Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia

Rosario se prepara para ser sede de tres grandes eventos masivos que coparán los espacios públicos más icónicos de la ciudad durante este fin de semana. En primer término, en la grilla de actividades aparecen, hoy , el Festival Palau, que se desarrollará al pie del Monumento a la Bandera, y el partido que disputarán Newell's Old Boys y Unión de Santa Fe en el Parque Independencia. En tanto, mañana se realizará en el Hipódromo el festival musical Bandera.

Es por eso, que el municipio, a través de la Secretaría de Control y Convivencia, diagramó una serie de intervenciones de cortes y desvíos de tránsito en las zonas aledañas a esos tres escenarios.

En cuanto al Festival Palau, cuyo inicio para hoy y mañana está previsto para las 18 y prevé la presentación de varios músicos, las interrupciones en el flujo vehicular se llevarán a cabo desde las 16 y hasta el final de evento en ambas jornadas, en los siguientes puntos:

+ A v. Belgrano y Av. Pellegrini

+ L. Porta y Av. Belgrano

+ Av. Belgrano y San Juan

+ Av. Libertad y San Juan

+ R. Domínguez y Av. Belgrano

+ Av. Belgrano y Rioja

+ Av. Belgrano y Buenos Aires

+ Av. Belgrano y Laprida

+ Av. Belgrano y S. Cabral

+ 1º de Mayo y Rioja

+ Córdoba y J.M. de Rosas

+ Buenos Aires y Santa Fe

+ San Lorenzo y Laprida

+ R. Domínguez y F. de Navarra

+ P. de las Artes y Av. Belgrano

+ Estévez Boero y P. de las Artes

>> Leer más: Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

palau

Desde el municipio se solicita tener presente la información para evitar inconvenientes. En caso de circular por la zona, se recomienda hacerlo con tiempo y precaución. El tránsito se normalizará en cada jornada tras finalizar el evento.

Newell's Old Boys y Unión

El otro evento importante para este viernes será el partido que disputarán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa (parque Independencia) Newell's Old Boys y Unión de Santa Fe, a partir de las 21.15. En este caso, el operativo con los desvíos de tránsito comenzará desde las 17.15. De acuerdo a lo adelantado por la Municipalidad, habrá cortes en los siguientes lugares:

+ Ovidio Lagos y Presidente Perón.

+ La diagonal que arranca en Ovidio Lagos y Pellegrini

+ Pellegrini y Centenario (Prolongación de Pueyrredón)

+ Oroño y Morcillo

+ Oroño y Lugones

+ Oroño y Ponce

>> Leer más: Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

cortes partido de NOB

Festival Bandera en el Hipódromo

Por otra parte, mañana sábado desde las 14.30 quedarán abiertas las puertas para acceder al Hipódromo del parque Independencia, donde se desarrollará el Festival Bandera, en su sexta edición. En el predio habrá tres escenarios y al igual que en años anteriores se espera otra masiva participación de público. Los organizadores confirmaron las actuaciones de bandas y artistas solistas como Babasónicos, Divididos, Juanes, El Kuelgue, Deep Dish, El Plan de la Mariposa, Yami Safdie, Cruzando el Charco y Conociendo Rusia.

También serán de la partida Koino Yokan, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Killer Burritos, Marttein, Un muerto más, Sofía Mora, Juana Rozas, Jade, Cabezas de Remolino, Ryan, Solca y Crema. En este caso, las autoridades

festival Bandera
Noticias relacionadas
El funcionario quiere garantizar que la suba de la paritaria docente iguale el IPC.

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

La hormigas son una verdadera colonia organizada.

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

El incendio destruyó la pieza del hombre de 80 años.

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

La Provincia dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos para los trabajadores estatales

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Lo último

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero potencialmente podría jugar en la selección de Brasil

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero potencialmente podría jugar en la selección de Brasil

Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

La rosarina Mica Ruiz canta en el City Center

La rosarina Mica Ruiz canta en el City Center

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Grassi SA informó al juzgado de Reconquista que alcanzó la mayoría de conformidades requeridas en el cramdown de Vicentin y solicitó la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes de la agroexportadora
Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida
La Ciudad

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un tapado

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"

Ovación
Es un gran equipo: un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María
OVACIÓN

"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María

Es un gran equipo: un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María

"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María

Newells vs Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros en el Coloso

Newell's vs Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros en el Coloso

Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro

Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro

Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Por Miguel Pisano
Policiales

Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La Ciudad
Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un tapado

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"

Bernardi quiere un Newells más agresivo para enfrentar los partidos que vienen

Por Hernán Cabrera
OVACIÓN

Bernardi quiere un Newell's más agresivo para enfrentar los partidos que vienen

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Política

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema