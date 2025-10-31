Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia

El municipio dispuso operativos que alterarán la circulación hoy por del Festival Palau y el partido de Newell's y mañana por el Festival Bandera

El Festival Palau combina religión y música. Lucas Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's. Ricardo Mollo llega con Divididos al Festival Bandera.

Rosario se prepara para ser sede de tres grandes eventos masivos que coparán los espacios públicos más icónicos de la ciudad durante este fin de semana. En primer término, en la grilla de actividades aparecen, hoy , el Festival Palau , que se desarrollará al pie del Monumento a la Bandera, y el partido que disputarán Newell's Old Boys y Unión de Santa Fe en el Parque Independencia. En tanto, mañana se realizará en el Hipódromo el festival musical Bandera .

Es por eso, que el municipio, a través de la Secretaría de Control y Convivencia, diagramó una serie de intervenciones de cortes y desvíos de tránsito en las zonas aledañas a esos tres escenarios.

En cuanto al Festival Palau , cuyo inicio para hoy y mañana está previsto para las 18 y prevé la presentación de varios músicos, las interrupciones en el flujo vehicular se llevarán a cabo desde las 16 y hasta el final de evento en ambas jornadas, en los siguientes puntos:

+ L. Porta y Av. Belgrano

+ Av. Belgrano y San Juan

+ Av. Libertad y San Juan

+ R. Domínguez y Av. Belgrano

+ Av. Belgrano y Rioja

+ Av. Belgrano y Buenos Aires

+ Av. Belgrano y Laprida

+ Av. Belgrano y S. Cabral

+ 1º de Mayo y Rioja

+ Córdoba y J.M. de Rosas

+ Buenos Aires y Santa Fe

+ San Lorenzo y Laprida

+ R. Domínguez y F. de Navarra

+ P. de las Artes y Av. Belgrano

+ Estévez Boero y P. de las Artes

>> Leer más: Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

palau

Desde el municipio se solicita tener presente la información para evitar inconvenientes. En caso de circular por la zona, se recomienda hacerlo con tiempo y precaución. El tránsito se normalizará en cada jornada tras finalizar el evento.

Newell's Old Boys y Unión

El otro evento importante para este viernes será el partido que disputarán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa (parque Independencia) Newell's Old Boys y Unión de Santa Fe, a partir de las 21.15. En este caso, el operativo con los desvíos de tránsito comenzará desde las 17.15. De acuerdo a lo adelantado por la Municipalidad, habrá cortes en los siguientes lugares:

+ Ovidio Lagos y Presidente Perón.

+ La diagonal que arranca en Ovidio Lagos y Pellegrini

+ Pellegrini y Centenario (Prolongación de Pueyrredón)

+ Oroño y Morcillo

+ Oroño y Lugones

+ Oroño y Ponce

>> Leer más: Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

cortes partido de NOB

Festival Bandera en el Hipódromo

Por otra parte, mañana sábado desde las 14.30 quedarán abiertas las puertas para acceder al Hipódromo del parque Independencia, donde se desarrollará el Festival Bandera, en su sexta edición. En el predio habrá tres escenarios y al igual que en años anteriores se espera otra masiva participación de público. Los organizadores confirmaron las actuaciones de bandas y artistas solistas como Babasónicos, Divididos, Juanes, El Kuelgue, Deep Dish, El Plan de la Mariposa, Yami Safdie, Cruzando el Charco y Conociendo Rusia.

También serán de la partida Koino Yokan, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Killer Burritos, Marttein, Un muerto más, Sofía Mora, Juana Rozas, Jade, Cabezas de Remolino, Ryan, Solca y Crema. En este caso, las autoridades