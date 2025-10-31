La Capital | Policiales | robo

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

La denuncia ante el Consulado de Brasil se conoció luego de que un fusil argentino apareciera en poder del Comando Vermelho de Río de Janeiro

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

31 de octubre 2025 · 16:00hs
Marcelo Bailaque. El exjuez federal pisó la causa del robo de 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán durante 14 años.

Marcelo Bailaque. El exjuez federal "pisó" la causa del robo de 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán durante 14 años.

El exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque fue denunciado ante el Consulado de Brasil por haber “pisado” durante 14 años la causa por el robo de casi 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán en 2011, uno de los cuales apareció ahora en poder del Comando Vermelho, tras la masacre que se cobró la vida de al menos 120 personas en dos favelas de Río de Janeiro, en un sospechoso operativo contra narcotraficantes.

Carlos Razzetti, hijo del bioquímico y dirigente peronista Constantino Razzetti -asesinado por la Triple A en Rosario el 14 de octubre de 1973 y cuya crimen lleva más de medio siglo de impunidad- acusó al exjuez Bailaque. “En el robo al Batallón 603 de Fray Luis Beltrán se llevaron 400 (fusiles) FAL y 20 mil municiones, en 2011, la época en la que Agustín Rossi era el ministro de Defensa, y el exjuez Bailaque, que tuvo esa causa, la pisó durante 14 años, por eso ahora lo denuncié ante el Consulado de Brasil en Rosario” declaró este viernes Razzetti a La Capital.

>>> Leer más: El hijo de una víctima de la Triple A denunció al juez Marcelo Bailaque por prevaricato

“En la causa judicial aparece el robo de 43 FAL, pero sumados a las 2.500 piezas de FAL faltantes, con esas partes se pueden armar casi 400 FAl, así que no sería de extrañar que el número final de fusiles faltantes del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán sea de unos 443 fusiles FAL” abundó Razzetti a este medio.

La denuncia ante el cónsul de Brasil en Rosario

En su presentación escrita ante el cónsul brasileño Julio Glinternick Bitelli, a la que accedió este diario, Razzetti sostiene que “motiva mi único interés en informarlo y acompañarle elementos de prueba muy fáciles de verificar, que lo ocurrido recientemente en las favelas de Río de Janeiro con la masacre de un mínimo de 120 brasileños una parte importante de esos hechos recae la responsabilidad en forma directa de mi país, la Argentina, específicamente me refiero al sistema de Justicia de mi país, donde hacen la vista gorda y permitieron alegremente que un magistrado corrupto, pero con aval de la cadena de contralor, haya tenido pisada durante 11 años la causa del robo de 400 fusiles FAL (Fusil Automático Liviano), y demás armas que terminaron en el circuito ilegal, en manos de los que ahora se creyeron dueños de la vida y de la muerte de sus 120 compatriotas o más”.

FAL robado en el Batallón 603 de Fray Luis Beltrán en 2011 que tenía el Comando Vermelho

En su texto, Razzetti advierte al cónsul brasileño que “el juez que es cabeza de estas atrocidades tiene nombre y apellido y se llama Marcelo Bailaque, magistrado que renunció acosado por un Jury de enjuiciamiento, por denuncias de colaboración con el narcotráfico, cohecho, prevaricato, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y muchas fechorías más, entre ellas el haber pisado durante 14 años y freezado la denuncia del robo de esas armas, que como dije terminaron en el circuito de venta de armas y lamentablemente fueron a parar a su país y fueron el instrumento para que ocurriera la masacre”.

razzetti 2

>>> Leer más: El hijo de una víctima de la Triple A denunciará a Bailaque y a otros 13 magistrados federales

Luego el denunciante avierte que “usted se preguntará ¿por qué Carlos Razzetti hace esta denuncia? Muy simple es la respuesta: porque este personaje y sus pares son los que impunizaron las causas de lesa humanidad que me son propias y, si bien tengo un interés personal, sólo le digo que suelo manejarme dentro de los circuitos legítimos, con lo cual respetuosamente le sugiero presentarse como querellante y actor civil en la causa que el doctor Marcelo Bailaque mantuvo pisada durante 14 años y le comento que no es el único magistrado involucrado en este hecho y que me pongo a disposición de vuestro país a a los efectos de brindar declaración testimonial que requieran desde la Justicia y de ustedes, las autoridades y funcionarios de la Republica Federativa del Brasil”.

"Bailaque pisó esta causa del robo de 400 FAL por un interés económico"

En ese sentido, Razzetti abundó que “la pregunta del millón es por qué Bailaque pisó la causa del robo de los 400 FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán si no mediaba algún interés económico, como ya está demostado que hizo en varias causas, a raíz de las cuales fue condenado y finalmente renunció como juez”.

Razzetti recordó que “en la causa del crimen de mi padre, Bailaque se negó a declararlo de lesa humanidad y a evaluar las numerosas pruebas que sindican a Luis Rubeo padre como autor intelectual y a la patota del Sindicato de la Carne como autores materiales vinculados a la Triple A”.

Finalmente, Razzetti advirtió a La Capital que “toda la gente que he denunciado en las últimas presentaciones judiciales, la mayoría jueces y fiscales como Marcelo Bailaque y Villate, son de temer, por eso los hago responsables por cualquier cosa que me pase”.

Noticias relacionadas
La condena para Paña Moreno se homologó en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

La policía recuperó la moto y dio con el sospechoso en barrio Acindar.

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

El dueño de la moto fue atendido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Los elementos secuestrados a la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera.

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Ver comentarios

Las más leídas

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Lo último

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Inteligencia Artificial en la Justicia de Santa Fe: el límite infranqueable de la caja negra

Inteligencia Artificial en la Justicia de Santa Fe: el límite infranqueable de la "caja negra"

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

El intendente Pablo Javkin presentó el proyecto que será debatido en el Concejo. Es la quinta proyección de recaudación y gastos con superávit fiscal

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Ovación
Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre
OVACIÓN

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Por Miguel Pisano
Policiales

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La Ciudad
Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV
La Ciudad

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero