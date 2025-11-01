En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newell's y Central en la Rosarina

La Lepra y el Canalla se enfrentan este fin de semana en las categorías juveniles del Torneo Clausura de la la liga local

Los clásicos de Newell's y Central no entienden siempre se juegan con la misma pasión.

Los chicos de Newell's y Central juegan los clásicos en inferiores de Rosarina.

Newell’s y Central protagonizan una nueva jornada de clásicos en los torneos de la Asociación Rosarina. Este sábado se miden en el Central Griffa en 11ª, 8ª, 6ª y 5ª división, mientras que el domingo lo harán en 9ª, 10ª y 7ª. Todos los detalles y el minuto a minuto.

En el primer clásico de la jornada igualaron sin abrir el marcador. Central está segundo de Adiur con 27 puntos (8 victorias y 3 empates), mientras que Newell’s está tercero con 24 (ganó 7, empató 3 y perdió uno).

Newell’s: Juan Ignacio Ramos; Felipe Barberis, Giovanni Arce, Federico Ocampo, Santino Armendariz, Benicio Ferreyra, Luigi Carraro, Francisco Santillán, Pedro Álvarez, Juan Pablo Ledesma y Martino Dobboletta.

DT: Manuel Donsanti

Suplentes: Benjamín Campanella, Bautista Nuñez, Felipe Paz, Danilo Di Doménica, Joaquín Garrido.

Central: Francesco Perugini; Bastian Coronel, Joaquín García, Ian Miranda, Taiel Olmedo, Emilio Fernández, Gerónimo González, Augusto Pittilini, Milo Heit, Facundo Martín y Thiago Spedaletti.

DT: Luis Miniello.

Suplentes: Román Rodríguez, Lionel Caballero, Milo Gadea, Ignacio Costa y Agustín Mayo.

Arbitro: Lautaro Arrieta

8ª división (Categoría 2010) (12.45 hs)

Newell's 0 - Central 0 (parcial segundo tiempo)

En esta división manda Newell’s, que le saca en la tabla más del doble de puntos a los canallas. Los rojinegros lideran con 26 (8 triunfos y 2 pardas), Los canallas están muy lejos (12 puntos), en el décimo puesto con 3 victorias, 3 empates y 4 partidos perdidos.

Newell's: Agustín Molina; Giovanni Rubortone, Tomás Vázquez, Santino Botti, Thomas Quevedo, Juan Martín Berardo, Alan Konig, Santiago Lavallén, Ciro Quizás Peyrano, Agustín Cantero y Luca Depetris.

DT: Lisandro Sacripanti

Suplentes: Ciro Antuña, Giuliano Rodríguez, Giovanni Consani, Maximiliano Uranga, Thiago Valenti, Bautista Arévalo, Yani Romero.

Central: Martín Ruelli; Oscar Lucero, Gaspar Gaona, Santino De Ninis, Luca Bartorello, Ivo Gasman, Bladimir Moreyra, Federico Gabino, Facundo Real, Jonás Dellamea y Lautaro Fernández.

DT: Leonel Barbeito

Suplentes: Gianno Colonna, Bautista Coulter, Lorenzo Lunardi, Alvaro Biagioni, Juan Cerda, Kevin Vallejo y Augusto Zurita.

Arbitro: Lautaro Arrieta

6ª división (Categoría 2008) (14.15 hs)

Newell’s tiene la última chance para intentar arrimarse a Central y disputarle este Torneo Clausura. Está siete puntos debajo de los auriazules. La Lepra tiene 21 puntos (ganó 6, empató 3 y perdió 1) y Central acumula 28 unidades (9 éxitos y una parda).

5ª división (Categoría 2007) (15.45 hs)

Los canallas lograron en 100 % de los puntos, ya que ganaron los diez partidos que disputaron con 41 goles a favor y cuatro en contra. La Lepra, que está segundo con 23 puntos (7 triunfos, 2 empates y una caída) necesita del triunfo para pelear el campeonato.

Los clásicos de Rosarina del domingo

9ª división (Categoría 2011) (9.30 hs)

Uno de los choques más interesantes. Central está en el tope de la tabla con 29 puntos (9 victorias y 2 empates) y Newell’s lo sigue muy de cerca con 27 (triunfó 9 veces y fue derrotado en dos oportunidades).

En el Apertura se impuso Newell’s 3 a 1 con tantos de Mateo Ramos, Lautaro Ramírez e Ignacio Saravia, mientras que Ezequiel Garfagnoli anotó el tanto auriazul.

10ª división (Categoría 2012) (11.00 hs)

Central marcha primero en esta división con 27 puntos producto de 8 triunfos y 3 empates. Lo sigue Grupo Ekipo con 23. Newell’s se encuentra en la quinta colocación con 20 unidades (ganó 6, empató 2 y perdió 3).

En el primer semestre, Central ganó 2 a 0 con gritos de Joaquín Castellarín y Benicio Figueroa.

7ª división (Categoría 2009) (12.30 hs)

El cierre de la jornada de clásicos tendrá un partido para alquilar balcones. En la cima está Central con 27 (ganó 9 y perdió 2) y segundo la Lepra con 24 (7 triunfos, 3 empates y una derrota). Si Newell’s gana, alcanza a los de Arroyito.

Los canallas se impusieron 1 a 0 a Newell’s en esta categoría en el Apertura con tanto de Pablo Zapata.

Partidos del sábado en vivo

Fotos: Emanuel Alvarez (Newell's) y Prensa Rosario Central