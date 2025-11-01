En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newell's y Central en la Rosarina

Newell’s y Central protagonizan una nueva jornada de clásicos en los torneos de la Asociación Rosarina. Este sábado se miden en el Central Griffa en 11ª, 8ª, 6ª y 5ª división, mientras que el domingo lo harán en 9ª, 10ª y 7ª. Todos los detalles y el minuto a minuto.
En el primer clásico de la jornada igualaron sin abrir el marcador. Central está segundo de Adiur con 27 puntos (8 victorias y 3 empates), mientras que Newell’s está tercero con 24 (ganó 7, empató 3 y perdió uno).
Newell’s: Juan Ignacio Ramos; Felipe Barberis, Giovanni Arce, Federico Ocampo, Santino Armendariz, Benicio Ferreyra, Luigi Carraro, Francisco Santillán, Pedro Álvarez, Juan Pablo Ledesma y Martino Dobboletta.
DT: Manuel Donsanti
Suplentes: Benjamín Campanella, Bautista Nuñez, Felipe Paz, Danilo Di Doménica, Joaquín Garrido.
Central: Francesco Perugini; Bastian Coronel, Joaquín García, Ian Miranda, Taiel Olmedo, Emilio Fernández, Gerónimo González, Augusto Pittilini, Milo Heit, Facundo Martín y Thiago Spedaletti.
DT: Luis Miniello.
Suplentes: Román Rodríguez, Lionel Caballero, Milo Gadea, Ignacio Costa y Agustín Mayo.
Arbitro: Lautaro Arrieta
8ª división (Categoría 2010) (12.45 hs)
Newell's 0 - Central 0 (parcial segundo tiempo)
En esta división manda Newell’s, que le saca en la tabla más del doble de puntos a los canallas. Los rojinegros lideran con 26 (8 triunfos y 2 pardas), Los canallas están muy lejos (12 puntos), en el décimo puesto con 3 victorias, 3 empates y 4 partidos perdidos.
Newell's: Agustín Molina; Giovanni Rubortone, Tomás Vázquez, Santino Botti, Thomas Quevedo, Juan Martín Berardo, Alan Konig, Santiago Lavallén, Ciro Quizás Peyrano, Agustín Cantero y Luca Depetris.
DT: Lisandro Sacripanti
Suplentes: Ciro Antuña, Giuliano Rodríguez, Giovanni Consani, Maximiliano Uranga, Thiago Valenti, Bautista Arévalo, Yani Romero.
Central: Martín Ruelli; Oscar Lucero, Gaspar Gaona, Santino De Ninis, Luca Bartorello, Ivo Gasman, Bladimir Moreyra, Federico Gabino, Facundo Real, Jonás Dellamea y Lautaro Fernández.
DT: Leonel Barbeito
Suplentes: Gianno Colonna, Bautista Coulter, Lorenzo Lunardi, Alvaro Biagioni, Juan Cerda, Kevin Vallejo y Augusto Zurita.
Arbitro: Lautaro Arrieta
6ª división (Categoría 2008) (14.15 hs)
Newell’s tiene la última chance para intentar arrimarse a Central y disputarle este Torneo Clausura. Está siete puntos debajo de los auriazules. La Lepra tiene 21 puntos (ganó 6, empató 3 y perdió 1) y Central acumula 28 unidades (9 éxitos y una parda).
5ª división (Categoría 2007) (15.45 hs)
Los canallas lograron en 100 % de los puntos, ya que ganaron los diez partidos que disputaron con 41 goles a favor y cuatro en contra. La Lepra, que está segundo con 23 puntos (7 triunfos, 2 empates y una caída) necesita del triunfo para pelear el campeonato.
Uno de los choques más interesantes. Central está en el tope de la tabla con 29 puntos (9 victorias y 2 empates) y Newell’s lo sigue muy de cerca con 27 (triunfó 9 veces y fue derrotado en dos oportunidades).
En el Apertura se impuso Newell’s 3 a 1 con tantos de Mateo Ramos, Lautaro Ramírez e Ignacio Saravia, mientras que Ezequiel Garfagnoli anotó el tanto auriazul.
10ª división (Categoría 2012) (11.00 hs)
Central marcha primero en esta división con 27 puntos producto de 8 triunfos y 3 empates. Lo sigue Grupo Ekipo con 23. Newell’s se encuentra en la quinta colocación con 20 unidades (ganó 6, empató 2 y perdió 3).
En el primer semestre, Central ganó 2 a 0 con gritos de Joaquín Castellarín y Benicio Figueroa.
7ª división (Categoría 2009) (12.30 hs)
El cierre de la jornada de clásicos tendrá un partido para alquilar balcones. En la cima está Central con 27 (ganó 9 y perdió 2) y segundo la Lepra con 24 (7 triunfos, 3 empates y una derrota). Si Newell’s gana, alcanza a los de Arroyito.
Los canallas se impusieron 1 a 0 a Newell’s en esta categoría en el Apertura con tanto de Pablo Zapata.
