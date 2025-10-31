Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Este viernes se conoció la identidad de la mujer asesinada el miércoles por la noche en la zona sur. Se llamaba Daniela Salva y tenía 34 años . La atacaron a tiros en un hecho que dejó también a otras dos personas heridas.

Tras más de un día sin que trascendiera su identidad, este viernes la Fiscalía informó que la mujer asesinada se llamaba Daniela Salva. Continúa el misterio alrededor de la motivación del crimen.

El asesinato ocurrió el miércoles por la noche en un asentamiento precario ubicado a la altura de San Martín al 7000, detrás de la obra del Hospital Regional Sur. Salva, de acuerdo a información preliminar, fue baleada en una casa en la que luego la policía secuestró dosis de cocaína fragmentadas para la venta al menudeo.

Crimen en un asentamiento de la zona sur

Desde la Fiscalía informaron que pasadas las 23 del miércoles el 911 recibió un llamado por disparos y heridos en la zona de San Martín al 7000. Minutos después llegaron los médicos que constataron el fallecimiento de una mujer y fueron informados acerca de otros dos heridos trasladados por medios particulares al Hospital Roque Sáenz Peña.

En el mismo hecho fueron heridas otras dos personas. Uno tiene 15 años, se llama Juan David A. y luego fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria donde quedó internado con una herida de bala en la zona cervical. La otra sobreviviente se llama Mariela Nancy I., tiene 35 años y fue derivada al Hospital Centenario con heridas en la espalda. A la mujer fallecida la identificaron varias horas después.

En los procedimientos policiales realizados tras el crimen la policía demoró a un joven identificado como Thiago Gabriel S., de 19 años, por una presunta mención que lo ligaba a la balacera. Pero con el paso de las horas las autoridades no confirmaron si hubo avances respecto de su posible relación con el crimen. También comunicaron el secuestro de 49 dosis de cocaína listas para la venta al menudeo que el Comando Radioeléctrico halló dentro de la vivienda donde la mujer fue asesinada.