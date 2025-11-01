La Capital | La Región | Santa Fe

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo traqueal para pacientes pediátricos

Los cuidadores de niños con traqueotomía podrán agilizar las prácticas del cambio de cánula, esencial para el alta hospitalaria

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

1 de noviembre 2025 · 11:25hs
El prototipo creado por estudiantes de Santa Fe fue presentado en la Red de Comunidades de Aprendizaje

El prototipo creado por estudiantes de Santa Fe fue presentado en la Red de Comunidades de Aprendizaje

Alumnos de una escuela técnica de Santa Fe crearon un prototipo para que los padres de niños con traqueotomía practiquen el cambio de cánula sin riesgo de herir a sus hijos o situaciones traumáticas. El trabajo se presentó en el marco de la Red de Comunidades de Aprendizaje de Santa Fe y será entregado al Hospital de Niños Orlando Alassia.

El proyecto nació por Rocío Solís, una madre integrante de la cooperadora de la institución secundaria de formación profesional 601 Leandro N. Alem, que tiene un hijo con traqueotomía. Ella les planteó a los directivos la necesidad de tener un muñeco simulador para los cambios de cánula porque se tornaba un proceso traumático y lento para los padres, ya que el cambio de este tubo se realizaba entre una y tres veces por semana. Además, se sumaba la higiene que se debe tener en la zona donde se realizan los orificios de la traqueotomía. En este contexto, los docentes y alumnos del instituto pusieron manos a la obra.

Por otro lado, el prototipo también permite liberar camas en el hospital con mayor fluidez debido a que aprender el cambio de cánula es un requerimiento obligatorio para que los pacientes sean retirados por sus padres de los nosocomios.

La Escuela Alem y el Hospital Alassia están a 200 metros de distancia en el barrio Roma. A raíz de esta iniciativa, ambas comunidades, la educativa y la sanitaria, comenzaron a conectarse y lograron llevar a cabo esta novedad para el sistema de salud provincial, que permitirá una rotación más ágil en las camas de terapia intensiva e intermedia. Por otro lado, sirve como un apoyo a aquellos padres que deben conocer el mecanismo; pasan de practicar con sus propios hijos a trabajar con un muñeco.

Creación de un prototipo traqueal en impresora 3D

Solís conectó a la escuela con el médico pediatra Mateo Helmfelt, que al conocer el proyecto se interiorizó y hasta colaboró con material para que los alumnos logren su propósito. Además, desde la Facultad de Ciencias Médicas acercaron traqueotomías en adultos para conocer el sistema.

Antes de pasar a la impresión 3D, los estudiantes trabajaron sobre el software de diseño Tinkercad y Fusión 360 y en el Blender para Modelado en 3D. “Cuando lo imprimimos, lo hicimos con filamentos flexibles para similar los órganos en un muñeco de 50 centímetros”, le contó a La Capital la directora de la Escuela Alem, Stella Maris Aguirre. A partir de ello, aplicaron una metodología Steam, utilizada para diseñar y mejorar los equipos y procedimientos, para modificar el muñeco, ubicar la cabeza hacia atrás y dar lugar al espacio de la traqueotomía. “El padre o madre que lo tenga va a poder ejercitar el cambio de cánula y la limpieza de la zona sin correr el riesgo de lastimar a su hijo”, explicó la docente.

Muñeco traqueotomia 31.10 (1)

El trabajo fue seguido de cerca por los equipos del proyecto educativo Comunidades de Aprendizaje, que una vez por semana monitoreaban el avance de éste y guiaban a los 15 alumnos de sexto año de la escuela para su realización.

El proyecto ya fue presentado y expuesto en la institución educativa. A partir de noviembre formará parte de los equipos del Hospital de Niños Alassia. No obstante, Aguirre confirmó que están pensando en construir un prototipo que sólo sea de la parte del cuerpo involucrada en la traqueotomía; es decir, la zona de la garganta y tórax, para evitar los costos de un muñeco entero. Además, este dispositivo reducido podría ser impreso en 3D, lo que abarataría los costos aún más.

Muñeco traqueotomia 31.10 (2)

La directora aseguró que no existen este tipo de prototipos en los hospitales del país y su costo en el mercado no ingresa entre los considerados de los directivos de salud. Frente a esto, desde la institución de barrio Roma en la ciudad de Santa Fe capital no descartaron la idea de producir más y distribuirlos a lo largo y a lo ancho de Argentina.

A raíz de este proyecto, la conexión entre la escuela y el hospital creció y ya se comenzaron a pensar en alternativas para la sala de kinesiología y reparar elementos que se utilizan para el tratamiento de los pacientes.

De la escuela al Alassia

El Hospital Alassia es un punto central de la salud pública de la capital provincial. Por allí pasan miles de niños y sumar el prototipo que la escuela Alem confeccionó será un salto de calidad para "aquellos padres que deben aprender la técnica y para los profesionales de la salud que se suman al cuerpo médico", detalló Helmfelt, integrante del cuerpo médico del hospital, en diálogo con La Capital.

La estrategia de simulación está vigente en el sistema de salud y este proyecto aporta esto. En este caso se aprende a cambiar la cánula, higienizarla y manejos de emergencias”, explicó el profesional. Luego se refirió a la importancia de eliminar “la barrera emocional” que significa trabajar sobre un niño. “Hasta que no haya un manejo adecuado por parte de los cuidadores, los niños no pueden retirarse del hospital”, señaló el médico pediatra.

La cánula es un dispositivo descartable de material sintético que se conecta con la vía respiratoria. En otras palabras, es un tubo de plástico que se pone en el cuello, por donde respiran los pacientes que no pueden respirar correctamente por la nariz. El cambio de este elemento se realiza una vez por semana, pero cuando los padres entrenan, se realiza tres veces cada siete días. “Con un muñeco podés hacer diez en un día, preguntar y sacarte las dudas. Si lo haces sobre el nene y llora, que es lo normal, entonces el padre no lo quiere hacer más”, argumentó Helmfelt.

En los bebes o niños, esta práctica se lleva adelante por diversos motivos. A veces se aplica en pacientes que llevan un largo período de tiempo con respirador artificial o con problemas congénitos. También aparecen aquellos que han sufrido lesiones en la zona nasal.

Noticias relacionadas
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se mostró predispuesto a discutir las reformas que propone el presidente Javier Milei. 

Guiño de Pullaro a las reformas de Javier Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se mostró predispuesto a discutir las reformas que propone el presidente Javier Milei. 

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Tres de los nueve legisladores electos por la provincia deberán renunciar a sus cargos en el pago chico para dar lugar a nuevos cuadros.

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Santa Fe. La Libertad Avanza se impuso sorpresivamente en la provincia, a tono con la elección nacional.

Santa Fe se vistió de violeta en la elección legislativa y redefinió su escenario político

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Lo último

En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newells y Central en la Rosarina

En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newell's y Central en la Rosarina

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Wanda Nara fulminó a la China Suárez por un bolso exclusivo: ¿Qué tan zorra podés ser?

Wanda Nara fulminó a la China Suárez por un bolso exclusivo: "¿Qué tan zorra podés ser?"

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Los cuidadores de niños con traqueotomía podrán agilizar las prácticas del cambio de cánula, esencial para el alta hospitalaria

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos
Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Ovación
Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: Siento que hice un partido inteligente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: "Siento que hice un partido inteligente"

Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: Siento que hice un partido inteligente

Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: "Siento que hice un partido inteligente"

Los juveniles de Newells asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

Los juveniles de Newell's asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

Lucas Bernardi: Para Newells, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha

Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

Policiales
Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba
Política

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Negocios

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida
La Ciudad

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Milei y Macri finalmente cenarán este viernes en la Quinta de Olivos
Política

Milei y Macri finalmente cenarán este viernes en la Quinta de Olivos

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro
LA CIUDAD

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV
La Ciudad

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección