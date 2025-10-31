La Capital | Policiales | Banda

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La organización dedicada a la venta de drogas en distintas modalidades también tenía alcance en Rosario

31 de octubre 2025 · 14:26hs
Los elementos secuestrados a la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera.

Los elementos secuestrados a la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera.

La Justicia federal condenó a miembros de una banda narco con operaba principalmente en las localidades santafesinas Arroyo Seco y Fighiera pero con alcance también en Rosario. En total son 17 los integrantes del grupo que recibieron penas que alcanzan un máximo de 6 años y 4 meses de prisión efectiva.

La sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 3 se dio el 16 de octubre y tuvo como principal condenado a Sergio Jesús Fleitas, considerado proveedor de la droga y sentenciado a 6 años y 4 meses. Lo sigue Felipe Antonio Lombardi, sindicado como encargado del acondicionamiento y transporte de la mercadería, quien fue condenado a 6 años de cárcel.

Ambos fueron considerados autores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la circunstancia de haber intervenido tres o más personas en forma organizada. A Fleitas, además, se le concursó la figura de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Los otros 15 imputados recibieron penas de entre 3 y 4 años de prisión, en algunos casos de ejecución condicional.

Tras una banda narco

La investigación comenzó el 2 de octubre de 2022, a cargo de la Fiscalía Federal N°3, cuya titular en ese momento era la fiscal Adriana Saccone. Fue a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de drogas en un domicilio de Arroyo Seco.

Con el avance de la investigación se estableció que, en realidad, había varias bocas de expendio de estupefacientes. Evidencias telefónicas corroboraron que se trataba de una organización a gran escala, que también tenía vínculos con otras dos personas en Rosario.

Como consecuencia de la pesquisa, el 11 de abril de 2024 se ordenaron allanamientos en 20 domicilios: 16 en Arroyo Seco, 3 en Rosario y uno en Fighiera. En los procedimientos, a cargo de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y de Delito Complejo del Litoral IV de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se secuestró cocaína y marihuana, elementos de fraccionamiento, armas de fuego, dinero en efectivo, y vehículos utilizados por los investigados.

Paralelamente, se pudo determinar la vinculación del grupo con otras personas que, sin formar parte de la organización, se dedicaban al tráfico de estupefacientes. Se trata de Jorge Puccio y Víctor Moyano, quienes comercializaban estupefacientes en forma conjunta en Rosario, según se acreditó, tras un allanamiento en una vivienda de avenida Francia al 1000, donde se incautó un revólver calibre .38 Special con seis municiones.

Acuerdo abreviado

En la requisitoria de elevación a juicio, el grupo fue acusado de vender, acopiar, fraccionar y distribuir droga bajo el liderazgo Fleitas. Fue identificado como quien se encargaba de proveerla al resto de los integrantes junto a Lombardi, que tenía el rol de acondicionamiento, transporte y cobro de dinero resultante de la actividad ilícita.

Al comparecer los días 2 de julio y el 23 de septiembre pasados ante el fiscal Kishimoto y el secretario adjunto ad honorem, Facundo Lencinas, del Área de Transición de Primera Instancia, los 17 integrantes de la banda expresaron conformidad para resolver su situación procesal a través de un juicio de trámite abreviado, aceptaron la participación en los hechos atribuidos, el encuadre legal y pena requerida.

Finalmente, en la audiencia de homologación del acuerdo desarrollada el 16 de octubre, de la que participaron los acusados, sus defensas y, por la Unidad Fiscal Rosario, la auxiliar fiscal Magdalena Borgonovo, el juez Eugenio Martínez realizó el control jurisdiccional sobre los términos consensuados, resolvió aceptar el acuerdo y dictó sentencia condenatoria.

Las condenas

Sergio Jesús Fleitas (proveedor): 6 años y 4 meses de prisión, como autor de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la circunstancia de haber intervenido tres o más personas en forma organizada, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Felipe Antonio Lombardi (acordonamiento y transporte) 6 años de prisión, como autor de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la circunstancia de haber intervenido tres o más personas en forma organizada.

Jorge Amadeo Puccio: 4 años prisión como autor penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes. Como tenía una condena previa a 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (sentencia del TOF N°3 de Rosario del 19 de agosto de 2024), se le dictó una pena única de 6 años de prisión.

Víctor José Moyano: 4 años prisión como autor de comercio de estupefaciente, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Jorge Franze: 4 años de prisión como partícipe secundario de tenencia de estupefacientes para comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

Hernán Concetti: 3 años y 6 meses de prisión, como partícipe secundario del delito comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

Germán Calvani, Tamara Concetti y Andrea Soledad Valenzuela: 3 años de prisión efectiva como partícipes secundarios del mismo delito.

Azul Concetti, María Soledad Gorosito, Cristian Escobar, Claudio Tondo, Jesús Andrés Esquivel, Mauricio Andrés Franco, Leandro Grasso y Gabriel Grasetti: 3 años prisión de ejecución condicional, como partícipes secundarios de comercio de estupefacientes. (En el caso de Grasetti, también en concurso real con el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil).

