Noches de Lunario anunció una nueva fecha a puro indie argentino

La segunda edición del ciclo de recitales confirmó a Marilina Bertoldi, Él Mató a un Policía Motorizado e Indios para el 7 de marzo

26 de diciembre 2025 · 12:27hs
Marilina Bertoldi es una de las nuevas confirmadas para edición 2026 del ciclo Noches del Lunario

Marilina Bertoldi es una de las nuevas confirmadas para edición 2026 del ciclo Noches del Lunario

Vuelven las Noches del Lunario. El ciclo de recitales, que tuvo su primera edición en 2025, se realizará nuevamente entre el 13 de febrero y el 25 de abril del 2026. En ese marco, ya anunció cinco fechas de primer nivel y para todos los gustos. Por el momento, se confirmaron las presentaciones de El Cuarteto de Nos el 15 de febrero, Sin Bandera el 16 de febrero, Living Colour el 15 de marzo y Los Fabulosos Cadillacs el 18 de abril.

La novedad más reciente es una fecha triple de indie y rock alternativo argentino para el 7 de marzo, que contará con los shows de Él Mató a un Policía Motorizado, Marilina Bertoldi e Indios en el Anfiteatro Municipal. Todas las otras fechas, a excepción de Living Colour (que estará en Bioceres Arena) también tendrán lugar en el Humberto de Nito.

>> Leer más: Marilina Bertoldi: "Para mí el rock es inesperado"

Un ciclo en expansión

Esta nueva edición representa un crecimiento respecto de la inaugural, en relación a la extensión temporal del ciclo y el recorte de artistas presentes. En 2025, las Noches del Lunario se desarrollaron entre el 14 de febrero y el 1 de marzo. En ese período, y distribuidos en diez fechas en tres sedes (Bioceres, Anfi y Cultural Fontanarrosa), se presentaron Cristian Castro, Dillom, La Delio Valdez, Rubén Rada, Cruzando el Charco, Los Nocheros, Nahuel Pennisi, La K'onga, Valentino Merlo, Nonpalidece, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Koino Yokan, el Bahiano, Caliope Family, Militantes del Clímax, Gondwana, Santi Muk y Mutu. Aquella vez, Lunario se presentó como un ciclo de "música latinoamericana", mientras que esta vez hay una expansión territorial, marcada desde el primer momento con la programación de Living Colour.

“El ciclo que transforma el verano en una experiencia cultural. Noches de Lunario es una serie de encuentros musicales cuidadosamente curados, donde artistas consagrados y propuestas de alto valor artístico se encuentran con un público que busca algo más que un show: busca vivir una noche distinta. Durante febrero, marzo y abril de 2026, Rosario vuelve a ser escenario de noches irrepetibles, con identidad, emoción y una atmósfera que solo Lunario puede ofrecer”, anunciaron desde la producción.

Las entradas están a la venta a través de la plataforma EntradaPlay.

