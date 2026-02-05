El Programa 1000 aulas avanza en el departamento General López con 44 nuevas salas A un mes del inicio del ciclo lectivo 2026, 13 localidades del sur provincial tendrán más infraestructura para el dictado de clases de este año 5 de febrero 2026 · 08:40hs

El avance del programa “1000 aulas” que impulsa el Ministerio de Educación del Gobierno de Santa Fe, fue puesto en valor por la senadora provincial, Leticia Di Gregorio quien subrayó la decisión política de invertir en infraestructura educativa en el departamento General López, donde actualmente se encuentran en ejecución y terminadas 44 nuevas aulas.

En ese marco, la legisladora explicó que 25 aulas se construyeron en Venado Tuerto y 19 en el resto de las localidades del sur santafesino, con obras en Firmat (3), Labordeboy (2), Rufino (2), Wheelwright (2) y en Amenábar (1), Chapuy (1), Murphy (1), San Eduardo (1), Sancti Spíritu (1), Santa Isabel (1), Teodelina (1), San Francisco (1), La Chispa (1) y Villa Cañás (1).

DiGregorio-aulas5 Aulas adecuadas Di Gregorio resaltó el “compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro” al señalar que “se está garantizando algo básico, que es que los aprendizajes puedan darse en condiciones edilicias adecuadas, algo que impacta de manera directa en estudiantes, docentes y familias”.

DiGregorio-aulas2 La representante del departamento General López adelantó además que ya hay más aulas gestionadas para este año, lo que permitirá continuar ampliando la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de la matrícula en distintas comunidades educativas del sur provincial.

DiGregorio-aulas "Todo lo que hacemos desde el gobierno provincial, con una inversión inédita en infraestructura, cobra sentido cuando vemos que hay docentes, directivos y familias generando aprendizajes y formando chicos felices; eso es lo que tenemos que defender", finalizó.