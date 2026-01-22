La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: una miniserie de época combina piratas, romance y política

A la espera de Bridgerton, Netflix estrenó “Sandokán”, una historia de 8 capítulos que transcurre en el sudeste asiático del siglo XIX. De qué se trata

22 de enero 2026 · 12:48hs
Sandokán se encuentra entre lo más visto en Netflix esta semana

"Sandokán" se encuentra entre lo más visto en Netflix esta semana

Netflix incorporó a su catálogo una miniserie de época que los usuarios no tardaron en reproducir. Se trata de “Sandokán”, una reinterpretación del clásico fenómeno televisivo de 1976 que llegó modernizada en búsqueda de los amantes del drama histórico.

“Sandokán” es una historia italiana que lo tiene todo: el drama de otro siglo, la adrenalina de los piratas, el amor a la antigua y la épica de la independencia de un pueblo. A lo largo de 8 capítulos, la producción relata el camino del capitán pirata Sandokán y su tripulación, en su lucha por proteger al pueblo dayak de las garras del Imperio Británico.

Protagonizada por Cam Yaman como “Sandokán” y con Alanah Bloor como Lady Marianna Guillonk, el amor imposible atraviesa toda la serie. Pero el foco se lo lleva el conflicto bélico y político que implica la lucha por la independencia. Visual y narrativamente, “Sandokán” se mostró como una de las series más cautivantes en la plataforma.

>>Leer más: Una serie de Netflix adelantó el conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia

De qué se trata “Sandokán”

La serie retrata la lucha por la independencia del pueblo dayak, el cual se encuentra en la mira del Imperio Británico. Para resistir la invasión, el pirata Sandokán, su amigo Yañez y su tripulación presentarán batalla desde su isla de Mompracem.

Aunque el gran desafío del pirata es liberar a su pueblo, en sus viajes cruza caminos con Lady Marianna Guillonk, una joven aristócrata ítalo-inglesa con la que comenzará un romance tan apasionado como prohibido, que complejizará aún más su misión al desatar una guerra sin vuelta atrás.

image
Ed Westwick, conocido por su papel de Chuck Bass en

Ed Westwick, conocido por su papel de Chuck Bass en "Gossip Girl", forma parte del elenco de "Sandokán"

>>Leer más: Netflix: seis series destacadas que llegan en enero

Reparto de “Sandokán”

El reparto de “Sandokan” está conformado por actores de diversos países. Ellos son:

  • Can Yaman como el pirata Sandokan
  • Ed Westwick como Lord James Brooke, el “Rajá Blanco” de Sarawak
  • Alanah Bloor como Lady Marianna Guillonk
  • John Hannah como el Coronel
  • Alessandro Preziosi como Yánez de Gomera
Embed

Noticias relacionadas
Adrián Suar y Griselda Siciliani serán los protagonistas de la nueva película de Netflix dirigida por Álex de la Iglesia

Suar, Siciliani y hasta Capusotto: Netflix comenzó el rodaje de "Felicidades"

Él y ella ha llamado la atención en Netflix por su abordaje de la tensión y el misterio 

Netflix: la miniserie de suspenso que se convirtió en lo más visto

La cuarta temporada de Bridgerton es uno de los estrenos más esperados en Netflix

Netflix: seis series destacadas que llegan en enero

Sinners, la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, rompió un récord histórico al acumular 16 nominaciones en los premios Oscar

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Ver comentarios

Las más leídas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Lo último

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Telecom Argentina y Banco Macro se unen estratégicamente en Personal Pay para impulsar la digitalización de los servicios financieros en el país.

Telecom Argentina y Banco Macro se unen estratégicamente en Personal Pay para impulsar la digitalización de los servicios financieros en el país.

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Desde el gobierno provincial confirmaron que el carnet estará disponible en Mi Santa Fe y se podrá exhibir desde el teléfono celular durante los controles

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Ovación
El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi
Ovación

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

Policiales
Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

La Ciudad
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia
La Ciudad

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Economía

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia
Ovación

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros
Información General

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
El Mundo

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia
Información General

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
Información general

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo