Netflix: una miniserie de época combina piratas, romance y política

A la espera de Bridgerton, Netflix estrenó “Sandokán”, una historia de 8 capítulos que transcurre en el sudeste asiático del siglo XIX. De qué se trata

"Sandokán" se encuentra entre lo más visto en Netflix esta semana

Netflix incorporó a su catálogo una miniserie de época que los usuarios no tardaron en reproducir. Se trata de “ Sandokán ”, una reinterpretación del clásico fenómeno televisivo de 1976 que llegó modernizada en búsqueda de los amantes del drama histórico.

“Sandokán” es una historia italiana que lo tiene todo: el drama de otro siglo, la adrenalina de los piratas, el amor a la antigua y la épica de la independencia de un pueblo. A lo largo de 8 capítulos , la producción relata el camino del capitán pirata Sandokán y su tripulación, en su lucha por proteger al pueblo dayak de las garras del Imperio Británico .

Protagonizada por Cam Yaman como “Sandokán” y con Alanah Bloor como Lady Marianna Guillonk , el amor imposible atraviesa toda la serie. Pero el foco se lo lleva el conflicto bélico y político que implica la lucha por la independencia . Visual y narrativamente, “Sandokán” se mostró como una de las series más cautivantes en la plataforma.

De qué se trata “Sandokán”

La serie retrata la lucha por la independencia del pueblo dayak, el cual se encuentra en la mira del Imperio Británico. Para resistir la invasión, el pirata Sandokán, su amigo Yañez y su tripulación presentarán batalla desde su isla de Mompracem.

Aunque el gran desafío del pirata es liberar a su pueblo, en sus viajes cruza caminos con Lady Marianna Guillonk, una joven aristócrata ítalo-inglesa con la que comenzará un romance tan apasionado como prohibido, que complejizará aún más su misión al desatar una guerra sin vuelta atrás.

image Ed Westwick, conocido por su papel de Chuck Bass en "Gossip Girl", forma parte del elenco de "Sandokán"

Reparto de “Sandokán”

El reparto de “Sandokan” está conformado por actores de diversos países. Ellos son:

Can Yaman como el pirata Sandokan

Ed Westwick como Lord James Brooke, el “Rajá Blanco” de Sarawak

Alanah Bloor como Lady Marianna Guillonk

John Hannah como el Coronel

Alessandro Preziosi como Yánez de Gomera