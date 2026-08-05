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El abogado de Candela Arizaga sobre el episodio con Facundo Moyano: "Sintió miedo y escapó"

Diego Storto afirmó que la influencer rosarina "permanece en estado de shock" y confirmó que "el análisis toxicológico detectó consumo de cocaína"

5 de agosto 2026 · 12:54hs
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Nuevos detalles sobre el confuso episodio entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

Nuevos detalles sobre el confuso episodio entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

La investigación por el episodio ocurrido entre la influencer Candela Arizaga y el exdiputado Facundo Moyano sumó la declaración del abogado de la víctima, Diego Storto, luego que la joven prestara testimonio ante la Justicia y el dirigente recuperara la libertad.

El defensor de la rosarina se refirió a cómo se encuentra su clienta y reveló detalles de la conversación que mantuvo con ella. "Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó", afirmó el letrado en diálogo con América TV.

Storto explicó que pasó varias horas junto a Arizaga y su familia para reconstruir lo ocurrido durante las dos noches previas al episodio registrado en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

"Me encontré con una persona shockeada, estresada, obnubilada. No recuerda gran parte de la situación que vivió", sostuvo.

Según el abogado, la joven recordó que ambos asistieron al partido entre River y Central y luego se dirigieron al departamento de Moyano. Allí, dijo, comenzaron a consumir cocaína y la situación "se les fue de las manos".

El letrado agregó que, de acuerdo con el relato de su representada, cuando se terminó la droga se contactaron con una persona para conseguir más.

"Sintió miedo y quiso irse"

Uno de los puntos centrales del testimonio del abogado fue la descripción del estado emocional de Arizaga: "Ella me dijo que sintió miedo, que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento".

Storto aclaró que la influencer aún presenta recuerdos fragmentados de lo ocurrido: "Tiene un relato muy difuso de lo que pasó; está en shock. Fue una de las veces que más me costó conectar con una persona".

Consultado sobre qué motivó la salida de Arizaga del departamento, el abogado respondió: "Ahí está la nebulosa. No quiero empezar a escarbar porque por momentos decía una cosa y luego otra. Quería que hablara ella".

También indicó que la joven le manifestó que atravesó "una situación que no quiere vivir nunca más" y que sufrió un ataque de pánico antes de salir corriendo descalza por la zona de Barrancas de Belgrano.

>> Leer más: Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado: "Está todo aclarado"

El abogado cuestionó la investigación

Storto informó que se presentó en la causa como particular damnificado en representación de Arizaga y cuestionó algunos aspectos de la investigación.

"No está todo aclarado", sostuvo en referencia a las declaraciones públicas de Moyano tras recuperar la libertad.

Según el abogado, el allanamiento al departamento se realizó varias horas después de haber sido ordenado por la fiscalía y, antes de que se concretara el procedimiento, una persona ingresó al inmueble para retirar pertenencias.

El letrado aseguró que algunos objetos de Arizaga "ya no se encontraban en la vivienda cuando la Policía realizó el operativo".

Qué resolvió la Justicia sobre Facundo Moyano

Moyano fue demorado durante la madrugada del 4 de agosto y recuperó la libertad horas más tarde, luego de que Arizaga declarara ante la fiscalía que no había sufrido agresiones físicas ni había permanecido privada de su libertad.

No obstante, la causa continúa en trámite y el exdiputado debe cumplir medidas restrictivas dispuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la joven.

Storto sostuvo que ahora será la fiscalía la que deberá determinar si existieron otros posibles delitos, como violencia psicológica, suministro de estupefacientes o privación ilegítima de la libertad. "Cuando se habla de consumo acordado, no va por ahí la figura", afirmó el abogado.

En las próximas horas, la rosarina será entrevistada por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un cuerpo especializado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que brinda asistencia a víctimas en situación de vulnerabilidad.

La investigación permanece abierta y la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

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