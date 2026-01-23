La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: tres películas de romance para disfrutar el fin de semana

Las historias de amor pisan fuerte este mes en la plataforma. Encuentros, amistades y viajes de película para disfrutar de lo mejor del romance

23 de enero 2026 · 14:36hs
"Gente que conocemos en vacaciones" enamoró a los usuarios de Netflix 

"Gente que conocemos en vacaciones” enamoró a los usuarios de Netflix 

La renovación del catálogo de Netflix ha causado furor entre los usuarios, que ya fueron eligiendo sus historias favoritas para envolverse en maratones. Aunque la plataforma está repleta de relatos de todo tipo, el género que volvió a ponerse en el centro gracias a diversas incorporaciones fue el romance. Porque, ¿qué mejor que aventurarse en una historia de amor durante el fin de semana?

La oleada de títulos nuevos que llegaron con el año nuevo dieron mucho de qué hablar. No solo aparecieron producciones nuevas, sino que incluso algunas películas de años anteriores volvieron a pisar fuerte y posicionarse entre lo más visto.

Pero con tanto para ver, muchas veces resulta difícil encontrar la película de amor perfecta. Por eso, a continuación, una lista de películas recientemente incorporadas que los usuarios están eligiendo por encima de cualquier otra propuesta.

“Gente que conocemos en vacaciones” (2026)

Basada en el exitoso best seller de Emily Henry, “Gente que conocemos en vacaciones” llegó a la plataforma este mes y rápidamente escaló posiciones en el ranking global. Con una propuesta clásica pero sensible, mezcla romance, viajes, reencuentros y esas decisiones que se postergan durante años por miedo a perder lo que ya se tiene.

La historia sigue a Poppy y Alex, dos mejores amigos que, a pesar de vivir en ciudades distintas, mantienen una tradición inquebrantable: viajar juntos cada verano. Lo que comienza como una amistad sólida y sin fisuras se va tensando con el paso del tiempo, las experiencias personales y los sentimientos que ninguno se anima a nombrar.

Lejos de limitarse a una historia de amor convencional, la película explora los límites entre la amistad y el deseo, el temor a arruinar un vínculo y la pregunta inevitable: ¿vale la pena arriesgarlo todo por algo más?

“Lost in Translation” (2003)

Recientemente, Netflix agregó una película de los 2000 que sigue siendo ovacionada hasta el día de hoy. Con “Lost in Translation”, Sofia Coppola le presentó al mundo una forma de hacer cine romántico que escapa de los relatos convencionales y de lo que el público espera de ellos. La cinta rodada en Tokio retrata de forma sincera un encuentro tierno y espontáneo, de esos que ocurren pocas veces en la vida.

La historia conecta a Bob (Bill Murray), un actor estadounidense que atraviesa una crisis de mediana edad, con Charlotte (Scarlett Johansson), otra estadounidense recién graduada y bastante desilusionada. Al encontrarse en Tokio, ambos tejen una amistad especial.

“Yo antes de ti” (2016)

Aunque su estreno haya sido en 2016, “Yo antes de ti” sigue vigente en el cine romántico, tanto que actualmente se encuentra en el top 10 de lo más visto en Netflix. Dirigida por Thea Sharrock y protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin, la película aborda temas delicados a partir de un romance único.

La historia comienza cuando una familia acaudalada contrata a una joven cuidadora para su hijo que quedó paralizado, con el deseo de que su actitud positiva lo anime a disfrutar de la vida nuevamente. A medida que van forjando un vínculo, ambos se ven profundamente modificados por la cosmovisión del otro, que lo enamora intensamente.

