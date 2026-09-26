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El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

Ángel Di María refirió que el gol del empate de Central ante Estudiantes trató de hacerlo parecido al de Leo en la Copa América 2016

26 de septiembre 2026 · 20:52hs
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Muslera se resigna a ve el final de la obra. Es el golazo de Di María

Leo Vincenti

Muslera se resigna a ve el final de la obra. Es el golazo de Di María, el del empate de Central ante Estudiantes.

La alegría canalla era total en Santiago del Estero y sobre todo de Ángel Di María, que tuvo una actuación descomunal para dar vuelta un inicio errático de Central y coronarse campeón de la Supercopa Internacional ante Estudiantes Y la inició con el golazo de tiro libre que empató el partido, inspirado según dijo en uno de su amigo Lionel Messi en la Copa América 2016 del Centenario.

"Te juro es que antes del partido en el celu me apareció el tiro libre de Leo a Estados Unidos en la Copa América. Cuando me quedó el tiro libre, dijo: lo intento, no soy Leo, pero capaz me sale", dijo un muy feliz Di María al relatar el golazo del empate. "Inspirarme en él fue muy lindo, es el mejor de la historia".

>>Leer más: Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

El golazo de Di María y aquel de Lionel Messi

A los 23 minutos llegó el gol de Fideo, en un tiro libre sobre la izquierda por falta a Gastón Ávila. Enzo Copetti se paró para patear de derecha y era más para un derecho, pero la zurda de Di María es única y sorprendió totalmente a Muslera.

La cruzó y la clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero uruguayo de Estudiantes. Una joya. Y muy parecido al de su amigo Leo.

Aquel gol que recordó Di María fue hace 10 años, en la semifinal de la Copa América, cuando Argentina ganaba 1 a 0 y llegó ese tiro libre, más lejos del que pateó Fideo. Y hubo un solo ejecutante, claro, el propio Messi, que la clavó en el mismo ángulo, adonde estaba el arquero estadounidense.

Además, ese gol le significó a Messi superar a Gabriel Batistuta como máximo goleador de la selección nacional, algo que agrandaría por supuesto en la década siguiente.

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