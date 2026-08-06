Netflix presentó el tráiler del documental "Fito Páez: el mundo cabe en una canción" La producción se presenta como "un retrato íntimo y sin filtros de uno de los artistas más importantes de la música en español". Cuándo se estrena 6 de agosto 2026 · 10:48hs

Foto: Netflix Fito Páez tendrá su propio documental en Netflix, que lo sigue de cerca tras su accidente doméstico en 2024

Netflix presentó el tráiler oficial de "Fito Páez: el mundo cabe en una canción", el documental sobre el músico rosarino que se podrá ver en la plataforma desde el 3 de septiembre. A través de un relato íntimo y en primera persona, el filme muestra al artista revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera.





Después del éxito de la serie biográfica "El amor después del amor", producida por el popular streaming en 2023, Fito vuelve a poner su historia personal y profesional en el centro de la pantalla.

La película tiene su punto de partida en el mismo lugar que el último disco de Páez, "Shine": el accidente doméstico que el músico sufrió en 2024, que lo obligó a interrumpir su gira y a atravesar una dura recuperación física y emocional. "Desde ese momento de pausa forzada, el músico vuelve sobre los vínculos más significativos de su vida, sus éxitos, sus caídas y una reinvención que lleva más de cuatro décadas -y elige, desde un lugar más vulnerable y reflexivo, abrirse como nunca antes lo había hecho", anticipan desde Netflix.

El documental cuenta con material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones íntimas, con la dirección de Matías Gueilburt, amigo personal de Fito y realizador de otras producciones como "El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe", "Los ladrones: el robo del siglo" y "Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada".



La cámara de Gueilburt acompaña de cerca a Páez durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es también un viaje por la historia de uno de los más grandes artistas de habla hispana: sus amores y desamores, hijos y amistades, excesos, tragedias, fracasos y éxitos.