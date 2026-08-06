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Netflix: el thriller de acción que la rompe en apenas 90 minutos

Con Pierce Brosnan a la cabeza, el film combina drama y suspenso con los códigos clásicos del cine negro para crear una atmósfera intensa

6 de agosto 2026 · 07:00hs
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Netflix sumó un thriller de acción lleno de suspenso

Netflix sumó un thriller de acción lleno de suspenso

Entre los últimos estrenos de Netflix, llegó una película que, sin dudas, iba a despertar la atención de los usuarios. Estrenada en 2023, la historia llegó a la plataforma con gran impulso gracias a sus escenas de acción y destacados personajes protagónicos. Lo mejor de todo es que dura tan solo 90 minutos, por lo que se convierte en un plan ideal para ver incluso entre semana.

Se trata de “Contrato para matar” (Título original: “Fast Charlie”), un film dirigido por Phillip Noyce (“El coleccionista de huesos”, “The giver”) y protagonizado por el carismático Pierce Brosnan (“Mamma Mia”, “GoldenEye”, “The Thomas Crown Affair”).

El film mezcla el suspenso con la acción en una historia emocionante que engancha a los usuarios de principio a fin. Gira sobre un reparador veterano que busca venganza tras la muerte de su jefe y amigo.

>>Leer más: Netflix: una miniserie basada en hechos reales que engancha a todos con un particular misterio

De qué se trata “Contrato para matar”

Pierce Brosnan interpreta a un solitario asesino a sueldo ya veterano llamado Charlie Swift. Sus años de experiencia lo han convertido en un profesional que mantiene un código estricto y resuelve los trabajos más complejos.

Pero la acción comienza cuando el jefe de su banda, quien también era su gran amigo, es traicionado y asesinado. Sabiendo que se ha convertido en el próximo blanco, Charlie no se esconde. Prefiere iniciar una persecución alimentado por la sed de venganza, que cambiará completamente el rumbo de su vida.

Así se despliegan escenas de acción, enfrentamientos, huidas y conflictos que mantienen la tensión durante toda la película.

>>Leer más: Netflix: siete estrenos destacados que llegan en agosto

Trailer de “Contrato para matar”

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